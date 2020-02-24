إطلاق دوري كرة القدم للسيدات في السعودية

أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع اليوم الإثنين، دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي في الرياض.

وسيقام الموسم الأول من الدوري في الرياض وجدة والدمام، وسيكون مخصصا للسيدات من عمر 17 عاما وما فوق، وسيتم تمويله بالكامل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وسيتضمن الدوري جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق، قبل الانتقال إلى مرحلة تصفيات ما قبل النهائية، على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة.

وسيتم تخصيص جائزة بقيمة 500 ألف ريال سعودي، وأكد الاتحاد توافر وجاهزية ملاعب كرة القدم لبدء الدوري في مارس 2020، مع وجود فرق تنظيمية وفنية نسائية بالكامل من أجل إدارة اللجان المختلفة.