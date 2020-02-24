رسميا.. أحمد الفريدي ينتقل لنادي مليلة الإسباني

أعلن نادي مليلة الإسباني، اليوم الإثنين، رسميا، تعاقده مع اللاعب السعودي أحمد الفريدي قادما من النصر، في صفقة انتقال حر.

وأوضح النادي الإسباني أن تعاقده مع الفريدي يمتد لموسم ونصف الموسم.

وينشط مليلة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 26 مباراة.

ولعب الفريدي آخر مباراة رسمية له مع النصر ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، وذلك في 21 يناير من العام الماضي.

ورحل اللاعب صاحب الـ 32 سنة عن العالمي في 25 فبراير/ شباط 2019، ولم يوقع بعدها لأي فريق حتى الساعات القليلة الماضية.

وسبق أن لعب الفريدي البالغ من العمر 32 عاما لناديي الهلال والاتحاد في السعودية.