”الكورة عندنا“.. أول برنامج رياضي نسائي لتحليل مباريات الدوري السعودي (فيديو)

سلطت قناة ”24 العائلة“ الضوء على كلاسيكو الكرة السعودية، الذي جمع بين الهلال والاتحاد، يوم السبت الماضي، في الدوري السعودي، إذ خصصت له برنامجا رياضيا نسائيا، في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة، لتحليل المباريات بعنوان ”الكورة عندنا“.

واستضاف البرنامج الذي تديره الإعلامية ناهد الأحمد، المحللتين الرياضيتين نجود الزهراني، ولمى العنزي، لتحليل مباراة الهلال وضيفه الاتحاد، والتي انتهت بنتيجة (1-0) لصالح ”الزعيم، التي جرت بينهما يوم السبت، على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلقت نجود الزهراني على أسباب خسارة الاتحاد، فيما أشارت لمى العنزي إلى أن إلغاء هدف الاتحاد في المباراة سبب حالة من الإحباط للفريق.

ونجود الزهراني هي لاعبة كرة قدم وتلعب في مركز الهجوم، أما لمى فهي تلعب في مركز حراسة المرمى.

كما ناقش البرنامج أبرز الحالات التحكمية للجوالة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين مع المحللة التحكيمية شام الغامدي.

الكورة عندنا على قناة 24 العائلة

أبرز الحالات التحكمية للجوالة ال19 من الدوري السعودي للمحترفين .. مع.. المحللة التحكمية / شام الغامدي pic.twitter.com/OxpciC0XIK — قناة 24 سعودي العائلة (@saudi24_family) February 22, 2020

الكورة عندنا على قناة 24 العائلة

أهم القراءت الفنية لمباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد .. مع كابتن/ نجود الزهراني و كابتن/ لمى العنزي pic.twitter.com/yhFxCczLw0 — قناة 24 سعودي العائلة (@saudi24_family) February 22, 2020

وقالت ناهد الأحمد، إن المرأة السعودية تحظى بدعم كبير من القيادة الحكيمة والرشيدة، خصوصا في المجال الرياضي، والسيدات حصلن على الكثير من المراكز في العالم العربي.