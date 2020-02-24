صحيفة: كارلوس إدواردو يعيش آخر موسم له مع نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن هذا الموسم قد يكون الأخير للمحترف البرازيلي كارلوس إدواردو، مع نادي الهلال السعودي، الذي تلقى عدة عروض احترافية من أندية آسيوية وبرازيلية.

وتبقى على نهاية عقد اللاعب الحالي 5 أشهر، ويتجه للاكتفاء بـ5 سنوات قضاها مع الهلال منذ انتقاله في منتصف 2015.

ووفقا لما نقلته صحيفة ”الشرق الأوسط“، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فقد انهالت العروض على اللاعب من عدة أندية آسيوية وبرازيلية، أكثرها جدية نادي غريميو البرازيلي، وينتظر أن يصل مارسيلو بينهيرو وكيل أعمال اللاعب إلى الرياض، هذا الأسبوع، للاجتماع باللاعب، ومناقشة العروض المقدمة ومستقبله مع الهلال.

وتشير مصادر هلالية إلى وجود توجه هلالي، بالاتفاق مع اللاعب، لتمديد عقده لموسم، حتى يستفيد من انتقاله ماليا كبادرة وفاء من اللاعب تجاه ناديه، أسوة بما فعله المحترف الروماني ميريل رادوي، قبل انتقاله لنادي العين الإماراتي مطلع موسم 2012.

وكان الهلال حقق فوزا قاتلا على ضيفه الاتحاد بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم يوم السبت على ملعب ”جامعة الملك سعود“ في قمة مباريات الجولة الـ 19 من الدورى السعودى للمحترفين.

هدف المباراة الوحيد أحرزه إدواردو من ركلة جزاء فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

سجل إدواردو خلال الموسم الكروي الحالي لبطولة الدوري 11 هدفا، كما أحرز 7 أهداف في مرمى الاتحاد منذ انضمامه لفريق الهلال، ليعادل بذلك رصيد نيفيز.