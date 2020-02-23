فهد المولد يكشف موعد عودته لصفوف نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

كشف فهد المولد مهاجم الاتحاد الموقوف بسبب تعاطي المنشطات عن أنه قد تكون مواجهة النصر في استاد الجوهرة المشعة في جدة ضمن الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أول مباراة يخوضها بعد انتهاء إيقافه.

وصدر قرار إيقاف المولد بسبب تعاطي المنشطات في مايو/آيار 2019 لمدة عام خلال مواجهة النصر أيضا وسيعود للمشاركة في المباريات أمام ”العالمي“ أيضا.

ويستطيع أن يشارك المولد في المباريات الرسمية في الثامن من مايو/آيار المقبل على أن يبدأ التدريبات في الثامن من مارس/آذار المقبل أيضا.

وقال المولد لبرنامج ”الدوري مع وليد“ على قناة SBC يوم الأحد ”مباراة النصر في الجولة 29 للدوري في جدة ستكون أولى مبارياتي مع الاتحاد“.

وبخصوص تراجع مستوى الاتحاد، في الموسم الحالي، نفى المولد، أن يكون ذلك بسبب إيقافه، خاصة أن ”العميد“ عانى من الأمر نفسه في العام الماضي حينما كان يلعب في صفوف الفريق.

وحث المولد زملاءه اللاعبين على اقتناص البطولة العربية التي سيواجه خلالها منافسه المحلي الشباب في الدور قبل النهائي بينما يلعب الإسماعيلي المصري مع الرجاء البيضاوي المغربي في المباراة الاخرى بقبل النهائي والتي انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف نظيف على أرضه في مباراة الذهاب.

وشكر الدولي السعودي السابق ناديه الاتحاد على تكفله ببرنامج إعداده في فرنسا للابتعاد عن الضغط والعودة بقوة للملاعب.

وأشار إلى أنه يتدرب بجدية حاليا منفردا للاستعداد للعودة للتدريبات الجماعية للفريق، وتمنى التوفيق لفابيو كاريلي المدير الفني الجديد للفريق في مسيرته.

وشدد على أن بذله الكثير من الجهد خلال تدريباته حاليا في فرنسا دليل على الرغبة الكبيرة في العودة بقوة للفريق وللمباريات، وأنه يسير على الطريق الصحيح.

وحث الجماهير للوقوف إلى جوار اللاعبين نظرا للاحتياج المتبادل بين الطرفين لتحقيق أهداف الاتحاد المنشودة.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في الدوري برصيد 19 نقطة، على بعد 4 نقاط فقط، من آخر فريق مهدد بالهبوط.