النصر السعودي يفعل خدمة ”ادعم ناديك“‎

أعلن نادي النصر السعودي عن توقيع عقد رسمي لتفعيل خدمة ادعم ناديك، خلال الموسم الجاري.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”، بيانًا يوضح فيه وجود ناصر الجميد الرئيس التنفيذي مع شركة التنفيذ المثالية “IDEX” من أجل تفعيل خدمة ادعم ناديك “النصر 505050”.

وجرت مراسم توقيع العقد بحضور الرئيس التنفيذي بنادي النصر، ناصر الجميد، والرئيس التنفيذي لشركة التنفيذ المثالية “IDEX”، فهد الحمد.

وكانت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، قد أطلقت حملة ادعم ناديك في ديسمبر من العالم 2017، وتُعتبر المبادرة هي الأولى من نوعها من أجل دعم الأندية السعودية وتشجيع الجماهير على الوقوف خلف أنديتها.