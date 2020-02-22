هدف مباراة الهلال والاتحاد.. كارلوس إدواردو يضع ”الزعيم“ في المقدمة (فيديو)

سجل كارلوس إدواردو الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره الاتحاد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في المباراة التي تقام على ستاد جامعة الملك سعود بالرياض، في الجولة 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وجاء الهدف في الدقيقة 93 إثر ركلة جزاء.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، فيما يحل الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

ولم يذق اتحاد جدة طعم الفوز على الهلال في دوري المحترفين منذ عام 2016، وبالتحديد يوم 28 أكتوبر 2016، حين أنهى مباراة الجولة السابعة بثنائية نظيفة، عبر لاعبيه أحمد عسيري وعبد العزيز العرياني.

وخلال الـ23 مواجهة السابقة، حقق الهلال الفوز 10 مرات، مقابل 5 انتصارات لاتحاد جدة، بينما حضر التعادل في 8 لقاءات.