 بوني يهدر.. ورومارينيو يسجل لكن الـvar يتدخل خلال مباراة الهلال ضد الاتحاد (شاهد الإثارة)‎ – إرم نيوز‬‎

بوني يهدر.. ورومارينيو يسجل لكن الـvar يتدخل خلال مباراة الهلال ضد الاتحاد (شاهد الإثارة)‎

بوني يهدر.. ورومارينيو يسجل لكن الـvar يتدخل خلال مباراة الهلال ضد الاتحاد (شاهد الإثارة)‎

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سجل رومارينيو الهدف الأول لفريق الاتحاد في شباك نظيره الهلال، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت والتي تقام على ستاد جامعة الملك سعود بالرياض، في الجولة 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن تقنية ”الفار“ تدخلت لتلغي الهدف وتشعل أجواء المباراة.

وفي الدقيقة 69 تصدى المعيوف، حارس الهلال، لانفراد رائع من بوني، مهاجم الاتحاد.

الهلال يأتي في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، فيما يحل الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

ولم يذق اتحاد جدة طعم الفوز على الهلال في دوري المحترفين منذ عام 2016، وبالتحديد يوم 28 أكتوبر 2016، حين أنهى مباراة الجولة السابعة بثنائية نظيفة، عبر لاعبيه أحمد عسيري وعبدالعزيز العرياني.

وخلال الـ23 مواجهة السابقة، حقق الهلال الفوز 10 مرات، مقابل 5 انتصارات لاتحاد جدة، بينما حضر التعادل في 8 لقاءات.

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