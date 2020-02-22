مباراة الهلال والاتحاد.. تيفو ”القوة الزرقاء“ يزين مدرجات جمهور ”الزعيم“ (فيديو)

قدم جمهور نادي الهلال السعودي دخلة ”تيفو“ رائعة خلال مواجهة فريقهم لنظيره الاتحاد، مساء اليوم السبت، في المباراة التي تقام على ستاد جامعة الملك سعود بالرياض، في الجولة 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقام الجمهور بإظهار تيفو ضخم مكتوبا عليه ”القوة الزرقاء“ باللغة الإنجليزية، في مشهد رائع بكلاسيكو الكرة السعودية.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، فيما يحل الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

وتعد مباراة اليوم، هي الـ24 في تاريخ كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد، في دوري المحترفين.