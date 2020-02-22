مباراة الهلال والاتحاد.. تيفو ”القوة الزرقاء“ يزين مدرجات جمهور ”الزعيم“ (فيديو)

قدم جمهور نادي الهلال السعودي دخلة ”تيفو“ رائعة خلال مواجهة فريقهم لنظيره الاتحاد، مساء اليوم السبت، في المباراة التي تقام على ستاد جامعة الملك سعود بالرياض، في الجولة 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقام الجمهور بإظهار تيفو ضخم مكتوبا عليه ”القوة الزرقاء“ باللغة الإنجليزية، في مشهد رائع بكلاسيكو الكرة السعودية.
تيفو #القوة_الزرقاء الهلالية في مواجهة #الهلال و #الاتحاد.#الهلال_الاتحاد pic.twitter.com/n5lZcMSV71
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 22, 2020
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، فيما يحل الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.
وتعد مباراة اليوم، هي الـ24 في تاريخ كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد، في دوري المحترفين.
???? | القوة الزرقاء تجهز تيفو سيتم رفعه من قبل جماهير #الهلال في الكلاسيكو اليوم .
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— المدرج الأزرق (@Almodrj_Alazraq) February 22, 2020