الأهلي يخسر من الفتح ويستقر في المركز الثالث بترتيب الدوري السعودي (فيديو)

خسر الأهلي 1-صفر على أرضه أمام الفتح المتعثر في أول مباراة يقودها مدربه الجديد مازن بهكلي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وبدأ الأهلي مشواره بعد إقالة المدرب السويسري كريستيان غروس بالفوز 2-1 على الاستقلال الإيراني في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا يوم الاثنين الماضي.

لكنه خسر في جدة بضربة رأس من الجزائري سفيان بن دبكة إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها جوستاف فيكهم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وهذا الانتصار هو الثالث في 19 مباراة للفتح بطل نسخة 2013 ليبتعد عن ذيل الترتيب ويتقدم للمركز 14 برصيد 15 نقطة.

ورغم الخسارة ظل الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة متقدمًا بفارق الأهداف عن الوحدة رابع الترتيب.

*الاتفاق يعود للانتصارات

وعاد الاتفاق للانتصارات في الدوري بعد غياب مباراتين ليفوز 2-1 على مستضيفه الفيصلي.

وخسر الاتفاق 3-2 أمام الأهلي ثم الحزم بالنتيجة ذاتها قبل أن ينتصر على الفيصلي ويرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز 11 بينما ظل صاحب الأرض في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

وسجل المهاجم المغربي وليد أزارو، القادم من الأهلي المصري على سبيل الإعارة، أول أهدافه مع الاتفاق بالدوري في الدقيقة 57 بضربة رأس قوية قبل أن يسقط مصابًا إثر ارتطامه بأحد المدافعين لكنه استكمل المباراة.

وأدرك خالد كعبي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 63 من وضع انفراد بعد تمريرة بينية رائعة من خاليم هايلاند من وسط الملعب.

واقتنص سعيد الربيعي هدف الفوز للاتفاق بعدها بدقيقتين من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة أرسلها محمد الكويكبي.

وفي مباراة أخرى تعادل أبها 2-2 مع ضيفه العدالة ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر مقابل 14 نقطة للعدالة في المركز قبل الأخير.