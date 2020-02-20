خالد البلطان رئيس نادي الشباب يعلق على أزمة مباراة النصر ويطالب بحكام سعوديين (فيديو)

طالب خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي بالاستعانة بالحكام المحليين لإدارة مباريات الدوري، مؤكدا في الوقت ذاته عدم استعانة بالجاليات الوافدة لمؤازرة الفريق خلال مباراة النصر الأخيرة.

وقال البلطان في مقابلة مع القناة الرياضية السعودية ”لجنة الحكام ردت على خطابنا وأبلغتنا أن المتوفر حاليا من الحكام الأجانب ليس حكام النخبة لذلك طالبا بعودة الحكام السعوديين لأننا خسرنا مباريات ولاعيبه ولذلك قررنا الاستعانة بالحكام السعوديين وأبلغنا موافقتنا للجنة الحكام“.

وفيما يتعلق بأمر استعانة النادي بجاليات وافدة لمؤازرة الفريق أمام النصر في الجولة الماضية نفى البلطان هذا الأمر وقال إن ناديه لم يفعل ذلك تماما وإن القضية منظورة حاليا أمام الهيئة العامة للرياضة.

وأوضح أن النادي يخاطب المدارس والعوائل لمؤازرة الفريق لكن لم يحدث أن تم ذلك مع العمالة الوافدة مثلما يدعي البعض.

وأصدر الشباب بيانا صحفيا، في وقت سابق هذا الأسبوع جاء فيه ”تابعت إدارة نادي الشباب ما أثير في اليومين الأخيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية، حول استعانة النادي ببعض الجاليات لملء المدرجات الخاصة بجماهيره في مباراة النصر.

”تنفي إدارة النادي علمها التام بهذا الأمر، وتؤكد أنها تعتمد الطرق القانونية والمتعارف عليها والمعتمدة لدى الهيئة العامة للرياضية لتحفيز الجماهير الرياضية لحضور مباريات الفريق، كما أن إدارة الشباب لم تلجأ لمثل هذه الأساليب في جميع المباريات السابقة التي أقيمت على أرض الشباب، وحتى في المباريات غير الجماهيرية، خاصة وأن عدد أفراد هذه المجموعات قليل جدا ولا يؤثر في أعداد الحضور الإجمالية بغرض الحصول على جائزة المليون ريال“.

وأضاف البيان ”السيناريوهات التي صاحبت كل ذلك تترك العديد من الاستفهامات، ابتداء من تصوير الباصات التي تقل الجاليات الوافدة قبل وصولها وحتى دخولها المدرج الشبابي، كذلك خروج هذه المجموعة بعد دقائق من بداية المباراة، يؤكد بأن حضورها كان بهدف التصوير فقط للإساءة إلى الكيان، كما أن التعاطي الإعلامي يثير العديد من التساؤلات حول الغيابات غير النزيهة، وباشرت إدارة في جمع المعلومات لمعرفة من يقف حول هذا العمل“.

وانتصر الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ضيفه ضمك اليوم الخميس ليعود للانتصارات في الدوري بعد هزيمتين متتاليتين.