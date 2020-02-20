نادي الهلال السعودي يوضح حقيقة إهداء درعه وقميصه لأحد الإعلاميين

أوضح نادي الهلال متصدر الدوري السعودي وبطل دوري أبطال آسيا تفاصيل واقعة إهداء قميص ودرع النادي إلى أحد الإعلاميين، الذي تردد أنه قطري ويعمل في قناة الكأس القطرية.

لكن النادي أصدر بيانا اليوم الخميس جاء فيه: ”يود مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي التوضيح أن القميص الموقع من لاعبي الفريق تم تقديمه بشكل شخصي إلى أحد الإعلاميين العُمانيين الذين حضروا إلى مقر إقامة الفريق خلال مشاركته في كأس العالم للأندية نهاية العام الماضي.

”التقط الإعلامي صورا تذكارية مع لاعبي الفريق وقدم له أحد منسوبي النادي في العلاقات العامة قميصا موقعا من اللاعبين كهدية تذكارية، ولم يقدم الإهداء للبرنامج أو للقناة كما أشيع في مقطع فيديو متداول“.

وأضاف البيان: ”محاولة الإعلامي تجيير الإهداء لمصلحة القناة أو برنامجها هي محاولة غير مهنية ولا تمثل أدنى درجات المصداقية في العمل الإعلامي، وقصد منها الإساءة للنادي وإثارة البلبلة وتوظيف هذا الأمر لأغراض ليس لها علاقة بالرياضة أو أهدافها السامية“.

https://www.youtube.com/watch?v=ZIZ1NxjQKJM&t=24s

وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي ليشارك في كأس العالم للأندية التي استضافتها قطر نهاية العام الماضي.

وودع الهلال كأس العالم للأندية بخسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فلامنغو البرازيلي، الذي خسر في النهائي بهدف نظيف أمام ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا.