الشباب يقلب تأخره لفوز درامي على ضمك في الدوري السعودي (فيديو)

قلب نادي الشباب تأخره 1/2 إلى فوز بنتيجة 3/2 اليوم الخميس، على ضمك، لحساب الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الشباب بتوقيع سبستيان دو فريناس في الدقيقة 17، وتعادل رافائيل كوستا لضمك في الدقيقة 51، وأضاف زميله إميليو زيلايا الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وسجل عبدالله الزوري هدف التعادل للشباب، في الدقيقة 76، في حين تكفل كريستيان جوانكا بتسجيل هدف الفوز للشباب في الدقيقة 87.

وسجل الشباب فوزه الثامن الموسم الحالي، مقابل 4 تعادلات و7 خسائر، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس مع التعاون والفيصلي، لكن الأخيرين لعبا مباراة أقل.

في المقابل تكبد ضمك الخسارة الحادية عشرة، مقابل 5 تعادلات، وحقق الفوز 3 مرات فقط، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر (مؤقتًا).

ويلعب الشباب مع الاتحاد، يوم السبت، ثم مع العدالة وبعدها مع الاتفاق في الدوري، على أن يلعب في نصف نهائي كأس محمد السادس مع مواطنه الاتحاد يوم 16 مارس.