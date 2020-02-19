وكيل كارلوس إدواردو يكشف مستقبل اللاعب مع نادي الهلال السعودي

كشف مارسيلو بينهيرو، وكيل أعمال البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال السعودي، أنه سيصل إلى الرياض للتباحث مع موكله بشأن مستقبله سواء بالتجديد مع ”الزعيم“ أو الانتقال مع بدايات الموسم المقبل صوب ناد آخر.

ويمتد عقد إدواردو، مع الهلال حتى الـ30 من حزيران (يونيو) المقبل، علما بأنه توج نفسه أفضل هداف أجنبي في النادي برصيد بلغ حتى الآن 73 هدفا.

وكشف بينهيرو، عن عروض وضعت على طاولة إدواردو، من بينها عقدان من العين الإماراتي، وجيريمو البرازيلي، إلا أنها رفضت جميعا، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة ”الاقتصادية“، يوم الأربعاء: ”تحدثت معه عبر الهاتف في عطلة نهاية الأسبوع، مبدئيا سيبقى اللاعب مع الهلال، لأنه يرغب في الاستمرار لاستكمال نجاحاته“.

وأضاف: ”مستقبله لا يزال مفتوحا في ظل عدم التوقيع على عقد جديد مع الهلال، في غضون أشهر قليلة سيصبح حرا للانضمام لأي ناد يرغب في التوقيع معه واللعب بشكل فوري، كما يمكنه الانتقال الآن في ظل دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي فريق“.

وأتم: ”سأتوجه إلى السعودية لرؤيته والتحدث بشكل أفضل عن المستقبل، دعونا نضع المقترحات على الطاولة حتى نتمكن من حسمها؛ لأن الرحيل يتعلق به وبعائلته، إنه ليس قراري، نحن ننظر إلى كل شيء بهدوء شديد“.

وإدواردو البالغ من العمر 30 عاما، انضم إلى الهلال، في صيف 2015، قادما من صفوف بورتو البرتغالي، إذ أصبح خلال تلك السنوات، الهداف التاريخي لأجانب الزعيم.