ناقد رياضي: نرفض المنحط الذي يمارس الإعلام بيننا.. لسنا بحاجة إلى ”تهييج“ الجماهير (فيديو)

هاجم الكاتب الرياضي تركي السهلي، أحد الإعلاميين الرياضيين السعوديين دون أن يسميه، مطلقًا عليه ”المنحط الذي يمارس الإعلام الرياضي“، مطالبًا بإيقافه.

وقال السهلي خلال حواره عبر قناة ”الرياضية“ السعودية:“عندما أقول يوجد انحطاط إعلامي، أعني أن تكون في القمة وتنزل إلى أقصى درجات الأرض وتصبح في اللغة منحطًا“.

وأضاف:“شاهدنا وزير الثقافة كيف استقطب المؤسسات العربية الكبيرة لتأسيس مدينة إعلامية في السعودية، ومعنى هذا أن نهج الحكومة هو أن تكون القوى الناعمة الكبرى على المستوى الإعلامي، ونحن نلفظ ”المنحط“ الذي يمارس دوره الإعلامي بيننا، وعلينا أن نعلي من شأن هذه اللغة“.

وتابع:“التضليل من أسوأ الممارسات المهنية في العالم، ولا يمارسه إلا الفارغون، وسهل جدًا أن تأتي وتتولى منبرًا إعلاميًا وتمارس التضليل، ويظن كمذيع أنه يستطيع تمييع العقول وحشوها بلغة فارغة ورديئة، ونقول لا، شباب الجماهير أصبحوا على وعي بأن التضليل لن يستمر، ولن يكون لغة في الإعلام السعودي، ونحن لسنا بحاجة لحالة التهييج“.

#الديوانيه تركي السهلي:

نرفض المنحط الذي يمارس الإعلام بيننا.. لا يمارس تضليل الجماهير والانحطاط عبر القنوات سوى "الفارغ".. لسنا في حاجة إلى "تهييج" الجماهير. pic.twitter.com/DOGOIuvU88 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 18, 2020

وأشار:“هناك خطأ تحقق فيه الجهات الرسمية، وهناك أدوات تستطيع من خلالها تلك الجهات التوصل للحقيقة، إذن لماذا نضلل، ولماذا يمارس برنامج رياضي انحطاطه اللغوي والمهني، ويمارس التهييج بحق الرأي العام، هذا لا يليق وغير مقبول بالنسبة لي“.

وكان الإعلامي تركي العجمة عبر برنامجه ”كورة“ على قناة روتانا خليجية انتقد ما وصفه بـ“المادة الخام للتعصب“، في إشارة إلى أحد الإعلاميين السعوديين دون أن يسميه، لكنه اتهمه بأنه يشعل نار التعصب في البلاد.

وقال العجمة خلال حلقة، يوم أمس، من برنامجه:“بعض الأحيان يكون قدرك أن ”أكل عيشك“ في وسط فيه بعض الأشخاص هم المادة الخام للتعصب، ومع ذلك يخرجون للحديث عن المهنية، ويتحدثون عن نبذ التعصب“.

وفي السياق ذاته كتب الإعلامي عبد العزيز المريسل عبر حسابه على ”تويتر“:“يشكو برنامج ”الدوري مع وليد“ المذاع على قناة sbc السعودية بسبب تصريحات صدرت عبر البرنامج مع أحمد المسعود المتحدث باسم نادي الشباب.