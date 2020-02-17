النادي الأهلي السعودي يستفسر من اتحاد الكرة عن إمكانية التعاقد مع المدرب دانيال أيسايلا

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي، أن الإدارة ممثلة برئيسها عبدالإله مؤمنة أرسلت استفسارا لاتحاد الكرة حول إمكانية التعاقد مع المدرب الروماني دانيال أيسايلا مدرب الحزم السابق.

ويأتي استفسار إدارة الأهلي لأن الاتحاد السعودي لكرة القدم منع التعاقد مع مدرب تولي تدريب نادٍ سعودي آخر في الموسم نفسه، علما أن أيسايلا انفصل عن الحزم قبل أيام، وتم تعيين البرازيلي أندري لويز خلفا له.

وترغب إدارة الأهلي في التعاقد مع أيسايلا استنادا لأنه تعاقده مع الحزم كان من الموسم الماضي أي قبل صدور هذا القرار.

وحال رفض اتحاد الكرة التعاقد مع المدرب أيسايلا سيكون هناك الصربي فلادان ميلويفتش ومدرب آخر برتغالي للمفاضلة بشأنهما.

وقررت إدارة الأهلي، اليوم الاثنين، إقالة السويسري كريستيان غروس بسبب تراجع النتائج، حيث تولى المهمة المدرب الوطني مازن بهكلي في مباراة الأهلي مع الاستقلال الذي حقق فيها الفريق الفوز 2/1.

ويملك الأهلي 33 نقطة من 18 مباراة في المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، علما أنه حصد 4 نقاط من مباراتين في دوري أبطال آسيا، ويتصدر المجموعة الأولى مع الوحدة الإماراتي.

ويلعب الأهلي مع الفتح في الجولة الـ19 من الدوري السعودي، ثم يلاقي النصر في الجولة الـ20، وبعدها يلعب مع الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا.