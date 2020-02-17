تقارير: نادي الهلال السعودي يجدد عقد كارلوس إدواردو حتى 2021

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي توصلت لاتفاق مع البرازيلي كارلوس إدواردو لتجديد عقده لمدة موسم رياضي واحد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، نقلا عن مصادرها، فمن المتوقع أن تعلن الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل قرار استمرار اللاعب في غضون الأيام المقبلة.

وكان رئيس نادي الهلال السابق الأمير نواف بن سعد قد تعاقد مع إدواردو في منتصف العام 2015 قادما من نادي نيس الفرنسي الذي كان معارا له من ناديه الأصلي بورتو البرتغالي لمدة 3 مواسم، وتم تمديد عقده مع الزعيم أيضا في عهد الأمير نواف بن سعد لموسمين إضافيين لينتهي في منتصف العام 2020، حيث أصبح خلال 4 سنوات ونصف، الهداف التاريخي لأجانب الزعيم، برصيد 76 هدفا.

ويأتي تمديد عقد إدواردو وسط انقسام أنصار نادي الهلال بين مؤيد ومعارض، ولكن توصية الجهاز الفني بقيادة المدرب رازفان قادت إدارة النادي للعمل على تمديد عقد اللاعب البرازيلي مع الزعيم.

وشارك كارلوس إدواردو مع نادي الهلال ببطولة مونديال الأندية الأخيرة، حيث سجل هدفا في شباك مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكسر كارلوس إدواردو الرقم التاريخي المسجل باسم مواطنه تياغو نيفيز، نجم الهلال السابق، والذي كان حتى يناير 2019، هو الهداف التاريخي لأجانب الزعيم، برصيد 59 هدفا.