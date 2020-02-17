تقارير: لجنة حكام الاتحاد السعودي ترصد 5 أخطاء مؤثرة في مباريات الهلال والنصر والفتح (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن كواليس بعض القرارات الداخلية التي أقرتها لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعها الشهري، حيث أقرت بارتكاب الحكام 5 أخطاء خلال مباريات الفرق بمسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ووفقا لما ذكرته قناة ”الرياضية“ السعودية، عبر برنامج ”الديوانية“، نقلا عن مصادرها، فإن اللجنة أقرت باتخاذ حكم مباراة ضمك والنصر، في الجولة 16 من دوري المحترفين، قرارا خاطئا بإلغاء ركلة جزاء لصالح عبد الرزاق حمد الله رغم صحته، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1).
مصادر "الديوانية" في اجتماع #لجنة_الحكام الشهري:
قرار (خاطئ) من الحكم بإلغاء ركلة جزاء لـ #النصر في مباراة #ضمك. pic.twitter.com/bPtLDTkuKn
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 16, 2020
وفي مباراة الفتح والفيصلي، في الجولة 18، والتي انتهت بالتعادل (2-2)، أقرت اللجنة بأنه كان من الممكن إنهاء المباراة قبل تنفيذ الركلة الركنية الأخيرة، التي أحرز خلالها حارس الفيصلي مصطفى ملائكة، هدف التعادل في الدقيقة 95، وقامت اللجنة بتحميل المسئولية للحكمين سلطان الحربي وخلف زايد، ومن المنتظر أن يتم إيقاف حكم الساحة سلطان الحربي، لمدة 3 أسابيع.
وفي مباراة الهلال أمام أبها، بالجولة الـ16، أقرت اللجنة بوجود تسلل لم يتم احتسابه على الهلال، انتهى بإحراز هدف، في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (2-1).
مصادر "الديوانية" في اجتماع #لجنة_الحكام:
طرد لمدافع #الهلال في مباراة #الاتفاق (لم يحتسب). pic.twitter.com/Raq4EGftTp
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 16, 2020
وعن مباراة الهلال والاتفاق، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لم يتم احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال، كما كان هناك طرد مستحق لمدافع الهلال، ولم يتم احتسابه أيضًا.
مصادر برنامج "الديوانية" في اجتماع #لجنة_الحكام:
ركلة جزاء للهلال (لم تحتسب) في مباراة #الاتفاق. pic.twitter.com/Vy3mVVqXx4
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 16, 2020
مصادر برنامج "الديوانية" في اجتماع #لجنة_الحكام:
تسلل (لم يحتسب) على #الهلال في مباراة #أبها.. جاء منه الهدف. pic.twitter.com/acoNxVFUve
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 16, 2020
مصادر "الديوانية" في اجتماع #لجنة_الحكام:
اللجنة ستوقف (سلطان الحربي) حكم مباراة #الفتح_الفيصلي 3 أسابيع.. كان يجب إنهاء المباراة قبل ركلة الزاوية التي جاء منها هدف #الفيصلي. pic.twitter.com/rdlUEhPIJ1
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 16, 2020