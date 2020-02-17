تقارير: لجنة حكام الاتحاد السعودي ترصد 5 أخطاء مؤثرة في مباريات الهلال والنصر والفتح (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن كواليس بعض القرارات الداخلية التي أقرتها لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعها الشهري، حيث أقرت بارتكاب الحكام 5 أخطاء خلال مباريات الفرق بمسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقا لما ذكرته قناة ”الرياضية“ السعودية، عبر برنامج ”الديوانية“، نقلا عن مصادرها، فإن اللجنة أقرت باتخاذ حكم مباراة ضمك والنصر، في الجولة 16 من دوري المحترفين، قرارا خاطئا بإلغاء ركلة جزاء لصالح عبد الرزاق حمد الله رغم صحته، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1).

وفي مباراة الفتح والفيصلي، في الجولة 18، والتي انتهت بالتعادل (2-2)، أقرت اللجنة بأنه كان من الممكن إنهاء المباراة قبل تنفيذ الركلة الركنية الأخيرة، التي أحرز خلالها حارس الفيصلي مصطفى ملائكة، هدف التعادل في الدقيقة 95، وقامت اللجنة بتحميل المسئولية للحكمين سلطان الحربي وخلف زايد، ومن المنتظر أن يتم إيقاف حكم الساحة سلطان الحربي، لمدة 3 أسابيع.

وفي مباراة الهلال أمام أبها، بالجولة الـ16، أقرت اللجنة بوجود تسلل لم يتم احتسابه على الهلال، انتهى بإحراز هدف، في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (2-1).

وعن مباراة الهلال والاتفاق، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لم يتم احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال، كما كان هناك طرد مستحق لمدافع الهلال، ولم يتم احتسابه أيضًا.