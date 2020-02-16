الأهلي السعودي يبلغ غروس بعدم مرافقة الفريق لمواجهة استقلال في الكويت رغم عدم إقالته‎ (فيديو)

كشف وليد الخضير، مراسل برنامج ”الدوري مع وليد“، يوم الأحد، آخر التطورات الدائرة داخل أروقة النادي الأهلي السعودي، والذي قرر عدم سفر السويسري كريستيان غروس لقيادة الفريق ضد الاستقلال في دوري أبطال آسيا.

وقال الخضير في مداخلة هاتفية: ”حدث اجتماع بين إدارة الأهلي وجروس وحتى الآن لم تتم إقالته بل أبلغ بعدم المرافقة إلى الكويت“.

وأضاف: ”ما تم تداوله بأن صالح المحمدي سيقود الفريق بداية من مباراة الفتح غير صحيح، ومازن بهكلي سيستمر إلى التوقيع مع مدرب جديد أو حل مشكلة غروس، الوضع في الأهلي صعب جدا“.

ورفض السويسري كريستيان غروس، تخفيض الشرط الجزائي الذي يستحقه في حالة إقالته رسميًّا من قِبل إدارة النادي السعودي، إذ تفاوضه الإدارة لتسوية المبلغ.

#الدوري_مع_وليد | المراسل وليد الخضير: حدث اجتماع بين إدارة #الأهلي وجروس وحتى الآن لم تتم إقالته بل أبلغ بعدم المرافقة إلى الكويت.. ما تم تداوله بأن صالح المحمدي سيقود الفريق بداية من مباراة #الفتح "غير صحيح" ومازن بهكلي سيستمر إلى التوقيع مع مدرب جديد أو حل مشكلة "جروس".#SBC pic.twitter.com/W6KaoX37NL — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 16, 2020

وترددت أنباء عن عزم إدارة الأهلي السعودي على إقالة المدرب السويسري غروس، بسبب سوء نتائج الفريق وعدم اقتناعهم بأداء اللاعبين الفني.

وكشفت صحيفة ”الرياضية“ السعودية عن عدم سفر غروس إلى الكويت استعدادًا لمواجهة الأهلي والاستقلال الإيراني ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للمحترفين، وأنه ظل في جدة ولم يرافق الفريق.

وأكدت أن غروس طالب بـ6 ملايين ريال، وتتمثَّل في بقية رواتبه حتى نهاية عقده مع الأهلي، بالإضافة إلى الشرط الجزائي.

وبرر المدرب السويسري عدم التنازل عن أي مبالغ بأنه رفض عرضًا من نادي الاتحاد يفوق عرض الأهلي، قبل توقيعه مع الأخير تقديرًا لعلاقته بالنادي.

ويقع أهلي جدة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، متساويًا مع الوحدة بنفس عدد النقاط.