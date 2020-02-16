المتحدث الرسمي لنادي الشباب: بيتروس يقوم بدور ”الببغاء“.. وما نراه يعكس لنا البيئة التي يعاني منها النصر (فيديو)

هاجم أحمد المسعود المتحدث الرسمي لنادي الشباب السعودي، بيتروس، لاعب نادي النصر السعودي، بسبب تصريحاته الهجومية ضد إدارة الشباب بعد مباراة الفريقين.

وكان بيتروس قد طالب خالد البلطان، رئيس الشباب باحترام النصر، النادي البطل في المملكة، وعدم التقليل من شأن النادي، كما وصفه بأنه يثرثر كثيرا، عقب مباراة الفريقين، التي انتهت بفوز النصر (4-2)، في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المسعود في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد: ”شاهدنا تصريحا غريبا من بيتروس كون اللاعب يرد على نفسه، خاصة أنه لم يخرج أي تصريح من النادي سواء لمجلس الإدارة أو اللاعبين، وهذا أمر مستغرب ولو دل على شيء، إنما يدل على أن اللاعب يقوم بدور (الببغاء)، كونه يتحدث عن شخصية أخرى لا يستطيع أن يقول ما يقوله اللاعب، واللاعب أيضا يبحث عن تسويق نفسه بين جماهيره، ووكيله جاب أندية الخليج ليعرض اللاعب حتى وصل لنا في الشباب“.

#الديوانيه أحمد المسعود – مدير الإعلام والاتصال بنادي #الشباب:

تصريح #بيتروس مضحك و "غبي".. رد على #البلطان والبلطان أساسًا لم يصرح.. اللاعب قام بدور "الببغاء".. وتحدث نيابة عن شخص لا يجرؤ على الحديث في البلطان.. ونترقب #لجنة_الانضباط.#بيان_الشباب pic.twitter.com/AE6rL7HwNo — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 16, 2020

وتابع: ”أؤكد أن تصريح بيتروس مضحك وغبي.. إذ رد على البلطان والبلطان أساسا لم يصرح.. اللاعب تحدث نيابة عن شخص لا يجرؤ على الحديث في البلطان.. ونترقب لجنة الانضباط“.

وأشار: ”وصفت اللاعب بـ(الغبي) لأن كونه يرد على شخص لم يتكلم فهو أمر غريب، وحتى مترجم النصر في الفيديو خجل من كلام بيتروس، وألطف ما يوصف أنه غبي، ولا شك أن النادي سيعمل للحفاظ على حقوقه وسمعة العاملين فيه بلا شك، ونترقب من لجنة الانضباط القرار، خاصة أن اللوائح واضحة وننتظر تنفيذها على أكمل وجه، والتصريح موثق، ومن البديهي أن تقوم لجنة الانضباط باتخاذ القرارات الرسمية اللازمة، وأريد من اللاعب أن يوصل رسالة، لكنه لم يوصله بالشكل الصحيح، ومن البديهي أن يتحدث عن شخص لا يملك الجرأة أن يقول ما قاله اللاعب“.

#الدوري_مع_وليد | أحمد المسعود – المتحدث الرسمي لنادي الشباب: ما صرح به اللاعب يعتبر رد ذاتي لعدم وجود تصريح رسمي منا..

ما قام به اللاعب أظهره****وهو يردد كالببغاء لأنه يمثل شخصية ****

لا نرد على تغريدات في آخر الليل وخاصة يوم 14 فبراير ونلتمس العذر لها#SBC pic.twitter.com/3BChMEuRkZ — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 16, 2020

وأضاف: ”كما أن بعض التصاريح وتغريدات تكون آخر الليل لا نلتفت لها ولا نرد عليها خاصة يوم 14 فبراير“.

وكان سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق، قد غرد بعد المباراة عبر حسابه الشخصي على تويتر: “ألف مبارك لجماهير #كبير_الرياض، فوز مستحق ومستوى مشرف.. هاردلك لـ #شيخ_الباصات“.

وشدد المسعود: ”هذا التجييش والحملات ضد الشباب ممنهجة خوفا من عودة الشباب والنادي في طور البناء وسيعود لسابق عهده، ونجد في النصر اللاعب والإعلاميين والرئيس السابق يصرحون، وهذا يعكس لك مدى البيئة التي يعاني منها النصر“.