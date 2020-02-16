ما العقوبة المتوقعة لبيتروس لاعب نادي النصر بعد إساءته لخالد البلطان؟

كشفت وسائل إعلام سعودية العقوبة المتوقعة على بيتروس ماثيوس لاعب نادي النصر؛ بعد هجومه على خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي، عقب مباراة الفريقين في الجولة الـ18 من الدوري السعودي.

وقال بيتروس بعد فوز النصر 4/2 على الشباب: ”رئيس نادي الشباب يتحدث كثيرا، ورسالتي له يجب عليك أن تحترمنا، فالنصر حامل لقب الدوري، أغلق فمك“، وأضاف: ”نطالب الجميع أن يبادلوا النصر الاحترام، مثلما نفعل، فنحن نلعب في دوري قوي وكبير، وردّنا اليوم كان في الملعب“.

???? | – بيتروس يُلقن خالد البلطان درسًا بعد نهاية المباراة ???? . pic.twitter.com/3J7AoT6ZNM — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) February 14, 2020

وتابع بيتروس: ”قاتلنا دون أن نتحجج بحديث خارج الملعب، وحققنا ما نريده من مباراة الشباب. نشكر الجماهير ونطلب منهم الوقوف معنا فيما هو قادم، فالدوري لم ينته بعد، فالموسم الماضي حسمناه في الجولة الأخيرة“.

وانتشرت صورة لنص المادة 50 من قانون الانضباط، والذي ينص على فرض غرامة قدرها 40 ألف ريال سعودي، لمن يوجّه إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام، إذا كانت الإساءة تجاه لاعبين أو أشخاص آخرين، في حين تصل الغرامة إلى 50 ألف ريال حال كانت الإساءة موجهة لأحد مسؤولي المباراة، ما يعني عدم إيقاف اللاعب.

وقال الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل: ”مسكين من يحلم بإيقاف لاعب النصر بيتروس بعد التصريح ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان، فلائحة لجنة الانضباط والأخلاق واضحة ولا يمنع التذكير بها، المادة 50/1 هي من تنطبق على حالة بيتروس، أما من يتمنى المادة 49/1/1 وهي الإيقاف 4 مباريات، نقول له أنت تحلم؛ لأنها تخص مسؤولي المباراة“.

مسكين من يحلم بإيقاف لاعب #النصر #بيتروس بعد التصريح ضد رئيس نادي #الشباب #خالد_البلطان

فلائحة #لجنة_الانضباط_والأخلاق واضحة و لايمنع التذكير بها

المادة 50/1 هي من تنطبق على حالة بيتروس

أما من يتمنى المادة 49/1/1 وهي الإيقاف 4 مباريات نقول له أنت تحلم لانها تخص مسؤولي المباراة

. pic.twitter.com/kO7Z3OSuot — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 16, 2020

وقاد المغربي عبدالرزاق حمدالله النصر لفوز درامي على مضيفه الشباب، بعدما سجل 3 أهداف ”هاتريك“، يوم الجمعة.

وتقدم عبدالرزاق حمدالله للنصر في الدقيقة 14 قبل أن يسجل الشباب هدفين في الدقيقتين 36 و59 عبر الكولومبي دانيلو أسبريلا، والأرجنتيني كريستيان غوانكا.

وحول النصر تأخره إلى فوز، حيث سجل 3 أهداف بتوقيع عبدالرزاق حمدالله (هدفين)، في الدقيقتين 82 و 91، وخالد الغنام في الدقيقة 94.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 38 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بـ3 نقاط عن الهلال المتصدر، في حين تجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة، ليبقى في المركز الثامن.