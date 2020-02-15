مباراة الاتحاد ضد أولمبيـك آسفي.. المدرب البرازيلي كاريلي يحتفل بهدف ”العميد“ من المدرجات (فيديو)

تواجد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، والمزمع أن يتولى قيادة نادي الاتحاد السعودي، في مدرجات ملعب ”ملعب المسيرة الخضراء“، خلال مواجهة ”العميد“ لنظيره أولمبيك آسفي المغربي، مساء السبت، في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتفاعل المدرب فرحا، في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الفريق الأول الذي سجله البرازيلي رومارينيو خلال الدقيقة 49.

وذكرت تقارير أن، المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، وقع عقدا مع رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام ونصف العام دون الكشف عن قيمة التعاقد.

وذكرت التقارير أن المدرب فابيو كاريلي اصطحب معه المساعدان ليوناردو دا سيلفا و دينيس لوب.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد عمله رسميا بداية مباراة الاتحاد أمام الهلال يوم 22 فبراير الجاري في الرياض، في الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

ويخلف كاريلي المدرب الهولندي تين كات الذي أقيل بسبب تراجع نتائج الفريق.

ويتولى مهمة الإشراف على فريق الاتحاد بصفة مؤقتة الهولندي بيتر هامبرغ، الذي عمل مساعدا للجهاز الفني بقيادة كات، حيث تولى المسؤولية الفنية خلال مواجهة الفريق أمام أولمبيك آسفي المغربي، يوم السبت، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد انتهاء مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1 – 1 في جدة.

وقاد كاريلي الوحدة الموسم الماضي في 12 مباراة في بطولة الدوري المحلي فاز في 6 مباريات، بينما تعادل 3 وخسر 3 واستقبلت شباكه 11 هدفاً وسجل لاعبوه 15 هدفاً، قبل أن يغادر إلى كورينثيانز البرازيلي.