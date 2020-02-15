مباراة الاتحاد ضد أولمبيـك آسفي.. جماهير الفريق المغربي تردد اسم عبدالرزاق حمدالله خلال إحماء لاعبي ”العميد“ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجماهيـر أولمبيـك آسفي المغربي وهم يستقبلون لاعبي نادي الاتحاد السعودي خلال عمليات الإحماء قبل مباراة الفريقين، بترديد اسـم عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر السعودي، لحظة دخولهم للإحماء.

جمهور نادي اولمبيك اسفي المغربي يرددون إسم ( عبدالرزاق حمدالله ) أثناء دخول لاعبي الإتحاد للملعب ????????. pic.twitter.com/XO9X2vJGds — كورة النصر ???? (@9Kora) February 15, 2020

ويستضيف أولمبيك آسفي نظيره الاتحاد السعودي، على ملعب المسيرة الخضراء بآسفي، مساء اليوم السبت، في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية وبلوغ نصف النهائي لملاقاة الشباب السعودي.

وكان عبد الرزاق حمد الله، أعلن دعمه ومساندته لفريق بلدته أولمبيك آسفي.

وقال عبد الرزاق حمدالله، هداف النصر والدوري السعودي للمحترفين، الذي مثل أولمبيك آسفي في بداية مسيرته الكروية، عبر حسابه الشخصي على موقع (إنستغرام) اليوم السبت: ”بالتوفيق اليوم والتأهل لنصف النهائي، جيبوها يا الولاد“.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهي النتيجة التي تمنح آسفي أفضلية نسبية خلال لقاء العودة.