ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجمعة (شاهد)

أحرز عبد الرزاق حمد الله ثلاثية ليقود النصر إلى تحويل تأخره 2-1 إلى فوز 4-2 على مستضيفه الشباب في مباراة قمة، بينما خسر الأهلي 2-صفر على أرض الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وهذه المرة الثانية التي يسجل حمد الله خلالها 3 أهداف في مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم، ورابع ثلاثية تشهدها المسابقة هذا الموسم.

وقلص النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، الفارق مع الهلال المتصدر إلى 3 نقاط، بينما تلقى الشباب الخسارة الثانية على التوالي ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثامن.

وألحق الوحدة الهزيمة الخامسة بضيفه الأهلي في الدوري هذا الموسم بعدما تغلب عليه 2-صفر لتزيد الضغوط على كريستيان جروس مدرب قطب جدة بعد التعادل مع الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا قبل أيام.

وسجل الوحدة هدفين بواقع هدف في كل شوط ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع متأخرًا بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى تعادل العدالة سلبيًا مع ضيفه التعاون ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز قبل الأخير، بينما غاب التعاون عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري ليظل في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: