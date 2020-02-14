الوحدة يلحق الهزيمة الخامسة بالأهلي ويصعب موقفه في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

ألحق الوحدة الهزيمة الخامسة بضيفه الأهلي في الدوري هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2-صفر لتزيد الضغوط على كريستيان جروس مدرب قطب جدة، بعد التعادل مع الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا قبل أيام.

وتعرض جروس لانتقادات علنية حادة من الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة، وأشار إلى قرب الانفصال عن المدرب السويسري الذي يقضي فترة ولايته الثانية مع الأهلي.

وسجل الوحدة هدفين بواقع هدف في كل شوط، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

ووضع البرازيلي لويس جوستافو الوحدة في المقدمة بتسديدة متقنة من عند حدود منطقة الجزاء سكنت شباك ياسر المسيليم حارس الأهلي في الدقيقة 28.

وضاعف الفرنسي يوسف نياكاتي النتيجة في الدقيقة 82 عندما تابع تمريرة عرضية من زميله الأسترالي كريج جودوين، ليسدد أرضية زاحفة في مرمى المسيليم.

وفي مباراة أخرى، تعادل العدالة سلبيا مع ضيفه التعاون ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز قبل الأخير، بينما غاب التعاون عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري ليظل في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.