أهداف مباراة النصر والشباب.. 4/2 للعالمي (فيديو)

افتتح عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي أهداف فريقه أمام الشباب، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن مواجهات، الأسبوع الثامن عشر، لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأحرز حمدالله هدفه في الدقيقة 14 من رأسية قوية، وتعادل دانيلو للشباب في الدقيقة 36 من تصويبة رائعة.

وفي الدقيقة 59 أضاف جوانكا الهدف الثاني للاتحاد، قبل أن يتعادل حمدالله للنصر في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 92 نجح حمدالله في إضافة الهدف الثالث له ولفريقه من ركلة جزاء، ثم عزز خالد الغنام تقدم النصر بالهدف الرابع.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 35 نقطة.