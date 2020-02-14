أهداف مباراة النصر والشباب.. 4/2 للعالمي (فيديو)

افتتح عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي أهداف فريقه أمام الشباب، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن مواجهات، الأسبوع الثامن عشر، لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأحرز حمدالله هدفه في الدقيقة 14 من رأسية قوية، وتعادل دانيلو للشباب في الدقيقة 36 من تصويبة رائعة.
وفي الدقيقة 59 أضاف جوانكا الهدف الثاني للاتحاد، قبل أن يتعادل حمدالله للنصر في الدقيقة 82.
وفي الدقيقة 92 نجح حمدالله في إضافة الهدف الثالث له ولفريقه من ركلة جزاء، ثم عزز خالد الغنام تقدم النصر بالهدف الرابع.
ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 35 نقطة.
د14’هدف للنصر! ⚽#عبدالرزاق_حمدالله يفتتح التسجيل#الشباب 0 : 1 #النصر#الشباب_النصر
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/LZ0yMLECqE
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 14, 2020
د36’ هدف للشباب! ⚽#دانيلو_اسبيريا يسجل التعادل#الشباب 1 : 1 #النصر#الشباب_النصر
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/n06KJT70rv
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 14, 2020
د59’ هدف للشباب! ⚽#جوانكا يضيف الثاني#الشباب 2 : 1 #النصر#الشباب_النصر
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/bE0zcf54D5
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 14, 2020
د82’هدف للنصر! ⚽#عبدالرزاق_حمدالله يسجل التعادل#الشباب 2 : 2 #النصر#الشباب_النصر
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/02NWuks6Nu
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 14, 2020
د90+2’هدف للنصر! ⚽#عبدالرزاق_حمدالله يسجل الثالث#الشباب 2 : 3 #النصر#الشباب_النصر
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/Nle062gxNe
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 14, 2020
د90+4’هدف للنصر! ⚽#خالد_الغنام يسجل الرابع#الشباب 2 : 4 #النصر#الشباب_النصر
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/ZnAzMVCMEp
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 14, 2020