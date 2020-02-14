كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

يخوض نادي النصر اختبارا صعبا، مساء اليوم الجمعة، أمام مضيفه الشباب في الجولة الـ18 للدوري السعودي.

ويبقى لقاء الديربي بين الشباب والنصر حافلا بالندية والتفاصيل الفنية المثيرة التي تفرض كلمتها على مواجهة الفريقين.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مباراة ديربي العاصمة السعودية الرياض بين الشباب والنصر:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:25 بتوقيت السعودية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

وتنقل المباراة عبر قناة KSA SPORTS1، بصوت المعلق فارس عوض.

ترتيب الفريقين

يحتل الشباب صاحب الضيافة المركز الثامن برصيد 25 نقطة بعدما حصد الفريق 7 انتصارات، وتلقى 6 خسائر، وتعادل 4 مرات، وسجل الفريق 18 هدفا واستقبل مثلها، ويعد هداف الفريق بالدوري الأرجنتيني كريستيان جوانكا برصيد 5 أهداف.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 35 نقطة بعدما فاز 10 مرات، و5 تعادلات، وتلقى خسارتين، وسجل الفريق 26 هدفا واستقبل 8 أهداف، ويعد هداف النصر بالدوري النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله برصيد 13 هدفا.

وفرض التعادل دون أهداف كلمته على مواجهة الشباب والنصر في الدور الأول للدوري هذا الموسم.

ولم يحقق الشباب الفوز في آخر 7 مباريات رسمية على حساب النصر منذ الفوز يوم 13 مايو 2016 بالدوري بنتيجة 2/1.

الشباب يحشد أسلحته

حشد نادي الشباب أسلحته من أجل تحقيق الفوز على حساب النصر، ومفاجأة حامل اللقب وسط روح معنوية مرتفعة وجلسة مطولة بين خالد البلطان رئيس النادي واللاعبين؛ لمطالبته بتحسين النتائج ببطولة الدوري بعدما تأهل الفريق لنصف نهائي البطولة العربية.

ونجح الشباب رغم ابتعاده عن المربع الذهبي في تحقيق نتائج طيبة أمام أندية القمة، وفاز على الأهلي، كما تعادل مع الهلال والنصر.

وأكد المدرب الإسباني لويس غارسيا المدير الفني لفريق الشباب، أن فريقه يقدر صعوبة المباراة وتوقع أن تكون مثيرة وقوية بين الفريقين، موضحا أن النصر يعيش تحت الضغط؛ لأنه يبحث عن الصدارة، كما أن المباراة صعبة أمام حامل اللقب، ولكنه واثق في قدرتهم على تحقيق الفوز.

ويغيب عن الشباب الجزائري جمال بلعمري وحسن معاذ ومتعب المفرج للإصابة وعبدالله الشامخ للإيقاف، ويعتمد غارسيا على تشكيلته التي تضم الحارس التونسي فاروق بن مصطفى، وأمامه الرباعي الدفاعي أحمد شراحيلي والسنغالي ألفريد نداي وعبدالله الزوري ومحمد سالم.

ويقود خط الوسط عبدالملك الخيبري وبجواره عبدالمجيد الصليهم وصانع الألعاب كريستيان جوانكا مع المثلث الهجومي الذي يضم البرازيلي سيبا والسنغالي ماكيتي ديوب والكولومبي دانيلو أسبريا.

النصر وصراع الصدارة

يدخل النصر المباراة باحثا عن تحقيق الفوز أمام الشباب؛ لملاحقة الهلال المتصدر بعد فوزه الأخير على الفيحاء.

ويغيب عن النصر عمر هوساوي وعبدالله مادو وعبدالفتاح آدم وعبدالله الخيبري وأيمن يحيى والحارس وليد عبدالله، ويعتمد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على تشكيلته التي تضم الحارس الأسترالي براد جونز، وأمامه رباعي الدفاع البرازيلي مايكون وعبدالإله العمري وعبدالرحمن العبيد وسلطان الغنام.

ويقود خط الوسط البرازيلي بيتروس وبجواره مختار علي والبرازيلي جوليانو صانع اللعب وعلى الأطراف المغربي نورالدين أمرابط والنيجيري أحمد موسى مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ورفض فيتوريا التصريحات الإعلامية مطالبا لاعبيه بتحقيق الفوز على حساب الشباب وعبور الديربي في ظل صراع القمة مع الهلال.

وقال عادل عبدالرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون صعبة وقوية بين فريقين كبيرين، موضحا أن الشباب يقدم كرة جماعية رغم غيابات دفاعه المؤثرة، ولكن الفريق لديه خط هجوم مميز.

وأضاف ”النصر يراهن على قوته الهجومية الضاربة بوجود حمدالله وجوليانو وأمرابط وأحمد موسى“.