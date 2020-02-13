ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي الهلال على الفيحاء (صورة)

حقق نادي الهلال فوزا صعبا وثمينا على مضيفه الفيحاء، في إطار مباريات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين، الخميس.

وسجل محمد البريك الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 69، بمساعدة صالح الشهري، بعدما انتهى النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وحقق الهلال الفوز الثالث على التوالي، والثاني عشر في الدوري السعودي الموسم الحالي، في حين خسر الزعيم مباراة وحيدة، كانت أمام النصر، وتعادل في 5 مواجهات.

ورفع الفوز رصيد الهلال، بطل دوري أبطال آسيا، إلى 41 نقطة، ليبتعد في صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن النصر، حامل اللقب، وصاحب المركز الثاني، ويلعب العالمي مع الشباب، الجمعة.‎‎

وجمدت الخسارة رصيد الفيحاء عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما تلقى الخسارة السابعة، مقابل الفوز 5 مرات، والتعادل في 6 مواجهات. ‎

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد فوز الهلال على الفيحاء:

1. الهلال، 41 نقطة من 18 مباراة.

2. النصر، 35 نقطة من 17 مباراة.

3. الأهلي، 33 نقطة من 17 مباراة.

4. الوحدة، 30 نقطة من 17 مباراة.