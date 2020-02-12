 بدء التجهيز لفيلم وثائقي عن السعودي يوسف الثنيان ضمن أفضل الماهرين في تاريخ كرة القدم – إرم نيوز‬‎

بدء التجهيز لفيلم وثائقي عن السعودي يوسف الثنيان ضمن أفضل الماهرين في تاريخ كرة القدم

بدء التجهيز لفيلم وثائقي عن السعودي يوسف الثنيان ضمن أفضل الماهرين في تاريخ كرة القدم

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشف الإعلامي سعيد الهلال عن نية صحفي فرنسي تصوير فيلم وثائقي عن أفضل الماهرين في تاريخ كرة القدم، وأن الصحفي الفرنسي طلب تزويده بوسائل اتصال بلاعب سعودي.

وبحسب الإعلامي سعيد الهلال، فإن الصحفي الفرنسي طلب معلومات وطريقة تواصل بنجم الكرة السعودية السابق، لاعب الهلال السابق يوسف الثنيان.

وكتب الهلال تغريدات على صفحته قال فيها:“ قبل أيام تلقيت اتصالًا من صحفي فرنسي تحدثت معه عن طريق مترجم في مكالمة جماعية.. يستفسر عن اللاعب يوسف الثنيان وكان مستغربًا من أن الثنيان يعتبر مجهولًا بالنسبة لهمـ رغم أنه بحسب تصنيف برنامج تلفزيوني يسلط الضوء على اللاعبين المهرة يعتبر الثنيان من أميز اللاعبين الماهرين في كرة القدم“

وأضاف:“الصحفي طلب أن أوصله بالثنيان، حيث شرحت للكابتن يوسف كامل القصة، ورحب بذلك، وزودت الطرفين بأرقام بعضهما.. وسيقوم Alistair خلال الأيام القليلة المقبلة بالتواجد في الرياض لتصوير فيلم وثائقي من ضمن سلسلة لأفضل اللاعبين مهارة في تاريخ كرة القدم.“

واختتم قائلًا:“ الغريب في الأمر أن الكابتن يوسف عاود الاتصال بي للتأكد من عدم وجود وساطة أو ترشيح مني في الأمر (وأقسمت له أن الأمر غير مرتب، وأنني لا أعرف هذا الصحفي من قبل، وأن هناك صحفيًا من أصول عربية كصديق مشترك هو من أوصله بي).. وقال يوسف:“أنا لا أحب إلا الأمور الطبيعية ولا أحب شغل الخنبقة) تستأهل يا كابتن يوسف“.

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