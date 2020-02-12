صحيفة برازيلية تكشف المرشح الأبرز لقيادة نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن مدرب نادي كورنثيانز، البرازيلي فابيو كاريلي هو الأقرب لقيادة نادي الاتحاد السعودي، عقب إقالة الهولندي تين كات.

ونشرت صحيفة ”globoesporte“ البرازيلية تقريرا قالت فيه إن المدرب البرازيلي تلقى بالفعل عرضا لقيادة النادي الذي يعتبر من الأثرياء داخل البلد السعودي الغني بالنفط.

وقالت الصحيفة إن المدرب ليس بجديد على الدوري السعودي حيث سبق وقاد نادي الوحدة الموسم الماضي، ووصل بهم للمركز الخامس قبل أن يقرر الرحيل ويتولى بدلا منه المصري ميدو المهمة لكن الفريق فشل في الحفاظ على موقعه في الجدول ليتراجع للمركز السابع مع نهاية المسابقة.

مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي كان قد قرر إقالة المدرب الهولندي المخضرم تين كات من تدريب الفريق، وتعيين مساعده بيتر هامبرغ.

تجربة تين كات لم تستمر لأكثر من أربعة شهور تولى فيها تدريب ”العميد“ وتردت نتائج الفريق ووصل للمركز الـ 12 في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.

وقال الاتحاد في بيان إنه تم التوصل لاتفاق لفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين بعد مراجعة نتائج الفريق.

وتردد أكثر من اسم لقيادة نادي الاتحاد كان أكثرهم إثارة للجدل هو سامي الجابر رئيس الهلال السابق واللاعب الدولي المعروف بالإضافة إلى الصربي فلادان ميلويفتش.