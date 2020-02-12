حقيقة رحيل كارلوس إدواردو مهاجم الهلال إلى فاسكو دي جاما البرازيلي

نفى مارسيلو بينهيرو، وكيل أعمال اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم نادي الهلال السعودي، حقيقة رحيل اللاعب لنادي فاسكو دي جاما في الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب صحيفة ”90min“ البرازيلية.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات للصحيفة :“ النادي البرازيلي لم يدخل من الأساس في أي مفاوضات معنا أو مع الهلال ولا صحة لرحيل اللاعب في الفترة المقبلة.

وتحدثت الصحيفة، عن أن جماهير نادي فاسكو دي جاما البرازيلي قد طالبت إدارة ناديها بمحاولة ضم اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع الهلال بنهاية الموسم الجاري.

وتبحث إدارة الهلال تجديد التعاقد مع اللاعب نظرا لما يقدمه من مستويات لافتة، إضافة لرغبة الجماهير في عدم التخلي عنه وتجديد التعاقد معه على الأقل لموسم واحد.

وانضم اللاعب إلى صفوف الهلال في صيف العام 2015، حيث اشتهر بلقب السوبر بسبب تسجيله هدف فوز الفريق على حساب النصر في مسابقة كأس السوبر.

ونجح إدواردو مع الهلال في تحقيق كافة الألقاب التي شارك بها مع الفريق مثل الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة دوري أبطال آسيا والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.