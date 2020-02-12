ناقد رياضي: الأهلي يكفيه لقب ”الملكي“.. و“العالمي“ لا يليق إلا بنادي النصر السعودي (فيديو)

أثار الناقد الرياضي ماجد الفهمي، الجدل خلال حلوله ضيفا عبر برنامج ”الدوري مع وليد“، مع الإعلامي وليد الفراج، مساء الثلاثاء، إثر الحديث عن ألقاب الأندية السعودية، خاصة الأهلي والنصر والهلال.

وقال الفهمي: ”الأهلي لا يليق به لقب الزعيم، ويكفيه (الملكي)، وهو شيء ملتصق بالتاريخ لأننا دولة ملكية، والأهلي نادي عدالة من عدالة الملوك، والعالمي لا يليق إلا بالنصر، وفي السعودية فقط عندنا تغيير الألقاب بالمزاج“.

ورد الفراج على متابع اتهمه بعدم ذكر لقب النصر ”العالمي“، أو أي أحد من الضيوف إرضاء لجمهور الهلال، قائلا: ”لا نملي على الضيوف أي شيء وخاصة بموضوع (عالمية النصر)، النصر عالمي موديل 2000، الاتحاد عالمي موديل 2005، الهلال عالمي موديل 2020، ويمكن مستقبلا يحقق اللقب التعاون أو الشباب ونصبح دوري العالميين“.

وكان الفراج والناقد طارق كيال قد أثارا جدلا كبيرا سابقا بشأن أحقية الهلال بانتزاع لقب ”العالمي“ من النصر، عقب التأهل لكأس العالم للأندية.

وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة (3-0)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بالنهائي، ليتأهل الهلال إلى كأس العالم للأندية، لأول مرة.

وقال الفراج إن الهلال يستحق أن يلقب بـ“الزعيم العالمي“، حيث يلقب بالزعيم لأنه الأكثر تتويجا بالألقاب المحلية، والعالمي لأنه تأهل لمونديال الأندية، وأصبح يمثل المملكة عالميا، مثلما فعل النصر في 2000.

والنصر استحق لقب العالمي بسبب مشاركته في هذه البطولة، لأنه سبق جميع الأندية السعودية بالمشاركة فيها، فقد شارك في البطولة عام 2000 في أول عام تقام فيه، أي قبل الاتحاد ”العميد“ الذي سجل اسمه فيها عام 2005، وبالتأكيد قبل الهلال ”الزعيم“ الذي لا يزال يبحث عن تحقيق أفضل النتائج في البطولة الجارية حاليا.

وترى جماهير النصر أنه نظرا لأن فريقها كان سبّاقا باللعب في مونديال الأندية، فلا سبيل لأي من الأندية الأخرى لمنازعته لقب ”العالمي“، فالنصر شارك في البطولة بنظامها القديم، حين كانت تقام بنظام المجموعتين، فحقق المركز الثالث في المجموعة الأولى، بعدما لعب ثلاث مباريات، فاز في الأولى على الرجاء البيضاوي المغربي 4-3، وخسر اثنتين من ريال مدريد الإسباني 1-3 وكورينثيانز البرازيلي صفر-2.