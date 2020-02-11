مدير الكرة السابق في نادي الاتحاد السعودي: تين كات كان يشتم اللاعبين خلال التدريبات (فيديو)

كشف صالح الصقري، مدير الكرة السابق بنادي الاتحاد السعودي، العديد من الأسرار التي أدت إلى ظهور أزمات داخل الفريق بين اللاعبين والمدرب المقال تين كات.

وقال الصقري خلال تصريحات تلفزيونية:“عمار الدحيم كان يطالب تين كات بالمشاركة كلاعب أساس، لكن المدرب رد عليه وقال: أنت لا تعرف كيفية اللعب ولا تمرير الكرة، فكيف أشركك؟“.

وأضاف:“تين كات كان يتلفظ على اللاعبين، وأؤكد أنه كان يقذف ويشتم اللاعبين خلال التدريبات، وإدارة الاتحاد أعفتني لأنني كنت أناقش تين كات ببعض قناعاته“.

وتابع:“تين كات كان يقول لهارون كامارا أنت لا تستحق المبلغ الذي دفع فيك“.

وأشار:“عندما بدأت مهامي كمدير تنفيذي للفريق الأول تم إبعاد أحمد كعكي عن منصب الإشراف على كرة القدم، والمشكلة الأولى في الاتحاد إدارية“.

وأوضح:“ذهبت إلى غرفة تين كات يوم إعفائي، لكنه رفض أن يستقبلني، ورفض السلام عليّ“.

وأكد الصقري: ”اجتمعت مع اللاعبين شخصياً وجميعهم كانوا متذمرين من المدرب، وتوجيهات تين كات للاعبين أثناء المباراة كان فيها بعض السب والقذف تجاههم“.

وأردف: ”وأنا أريد مستحقاتي المالية على العقد الذي وقعته مع إدارة الاتحاد كمدير تنفيذي، إقالة المدرب هي إنصاف لي وأنني كنت على حق ولم أتكلم من فراغ، والمدرب لا يدرب اللاعبين على الكرة الثابتة والتغطية والتحول الهجومي.. فقط على الورق“.

#الديوانيه صالح الصقري – المدير التنفيذي الأول بنادي #الاتحاد سابقاً :

إقالة المدرب هي إنصاف لي و أنني كنت على حق و لم أتكلم من فراغ، و المدرب لا يدرب اللاعبين على الكرة الثابتة و التغطية و التحول الهجومي .. فقط على الورق. pic.twitter.com/Xu1BkK9xdw — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 11, 2020

وأعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، صباح اليوم الثلاثاء، إقالة الهولندي تين كات من تدريب الفريق الكروي الأول في النادي.

???? حديث هام للمدير التنفيذي السابق صالح الصقري.pic.twitter.com/kjx7mNuq2P — Insider Itti (@InsiderItti) February 11, 2020

وجاء قرار مجلس إدارة نادي اتحاد جدة بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وكان آخرها الخسارة أمام فريق ضمك في الدوري السعودي للمحترفين، دوري الأمير محمد بن سلمان، مساء الإثنين بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من البطولة.

ونشر نادي اتحاد جدة بيانًا عبر حسابه الرسمي على شبكة ”تويتر“ جاء فيه:“قرر مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار عبد الله الحائلي إنهاء عقد المدرب الهولندي هينك تين كات بالتراضي بين الطرفين“.

وتابع البيان:“جاء القرار بعد مراجعة نتائج الفريق الكروي الأول في المرحلة الماضية، مقدمًا شكره للمدرب على ما قدمه خلال الفترة التي خاضها مع الفريق“.

ويحتل حاليًا اتحاد جدة، الذي يعد أحد أعرق وأبرز الأندية السعودية، مرتبة لا تليق به، حيث يقبع في المركز الثاني عشر لجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما قفز نظيره المتواضع ضمك إلى المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

كما أشار بيان مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، إلى أن مهمة تدريب الفريق تم إسنادها خلال الفترة المقبلة إلى الهولندي بيتر هامبرغ، وتمنى المجلس الاتحادي التوفيق لتين كات فيما هو قادم.

يذكر أن بيتر هامبرغ، كان هو المدرب المساعد في الجهاز الفني لتين كات خلال الفترة الماضية.

وكان ”تين كات“ قد تولى تدريب فريق فريق اتحاد جدة خلال شهر نوفمبر الماضي، خلفًا للمدرب التشيلي لويس سييرا، ومنذ ذلك الحين دخل في أزمات متلاحقة مع جماهير نادي الاتحاد وبعض المسؤولين، وآخرهم صالح الصقري، مدير الكرة الذي استقال في اليومين الماضيين.

واتهم ”تين كات“ صالح الصقري بمنح إجازات وأذونات للاعبين دون الرجوع إليه، وطالب باستبعاده من الجهاز الفني.

وكشفت الكواليس خلال الساعات الماضية أن الأزمة بين ”تين كات“ والصقري، اشتعلت بسبب منح الصقري إجازة للاعب عمار الدحيم، الذي خرج من حسابات ”تين كات“ خلال الأسابيع الماضية، ووافق الصقري مما أشعل غضب ”تين كات“ واتهمه بالتدخل فيما لا يعنيه، فما كان من صالح الصقري سوى تقديم استقالته.

يذكر أن اتحاد جدة تنتظره مباراة مهمة، يوم السبت المقبل، أمام أوليمبيك إسفي المغربي، في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وهي البطولة الوحيدة التي بات الفريق يراهن عليها هذا الموسم.