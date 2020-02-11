إصابة علي البليهي لاعب نادي الهلال السعودي بعد سقوط باب زجاجي على يده (شاهد)

أعلن نادي الهلال السعودي إصابة لاعبه علي البليهي بجروح في اليد، ستتسبب في غيابه عن الملاعب.

وتعرض البليهي لجروح بعد سقوط باب زجاجي عليه.

وسيجري اللاعب جراحة إزالة الزجاج المتهشم، ولم يتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن.

وبتأكد غيابه لمدة أسبوعين، فإن الهلال سيفتقد البليهي في المباريات التالية: – الفيحاء في دوري المحترفين، وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا، ثم الاتحاد والتعاون في الدوري.

من جانبه، لم يشارك ياسر الشهراني، ظهير أيسر نادي الهلال، في تدريبات الفريق الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تواجد في عيادة المملكة بالنادي، وذلك لشعوره بآلام في عضلة الفخذ.

وسيجري الشهراني أشعة خلال الساعات المقبلة، للكشف عن حجم إصابته، ومدة غيابه عن الملاعب.

وبدأ الهلال السعودي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز 2-0 على شهر خودرو الإيراني في دبي، في افتتاح جولات المجموعة الثانية بعد أن سجل أندريه كاريو هدفاً وصنع آخر، اليوم الأحد.

وانتظر الهلال حتى نهاية الشوط الأول ليتقدم عبر تسديدة كاريو لاعب بيرو التي غيرت اتجاهها.

وأكد متصدر الدوري السعودي انتصاره حين توغل كاريو من جهة اليسار، ومرر إلى المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميس ليضاعف التقدم من مسافة قريبة في الدقيقة 69.