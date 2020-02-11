تقارير: فابيو كاريلي يخلف تين كات في قيادة نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، توصلت إلى اتفاق مع البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب كورينثيانز الحالي والوحدة السعودي السابق، ليتولى تدريب الفريق خلفا للهولندي هينك تين كات.

وحسب ما ذكرته صحيفة “المدينة” السعودية، فإن إدارة نادي الاتحاد وصلت لمراحل متقدمة من المفاوضات مع كاريلي.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب كورينثيانز البرازيلي الحالي، تحدث مع الإدارة ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن التوقيع، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن نادي الاتحاد المتعثر في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه الهولندي هينك تين كات، بعد حوالي ثلاثة أشهر من تعيينه.

وقال الاتحاد في بيان على تويتر: ”قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد.. إنهاء عقد المدرب الهولندي هينك تين كات بالتراضي بين الطرفين، بعد مراجعة نتائج الفريق الأول في المرحلة الماضية“.

وأضاف الاتحاد، أن مساعد المدرب الهولندي بيتر هامبرغ سيقود الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ويحتل الاتحاد، بطل السعودية ثماني مرات وبطل آسيا في 2004 و2005، المركز 12 بين 16 فريقا، بعد أن حقق انتصارين فقط في تسع مباريات خاضها تحت قيادة تين كات منذ تعيينه، في نوفمبر تشرين الثاني، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للتشيلي خوسيه لويس سييرا.

وكتبت هزيمة الاتحاد، الذي خرج أيضا من كأس ملك السعودية على يد الفتح في دور الستة عشر، أمام ضمك المتواضع في الدوري، أمس الإثنين، كلمة النهاية في مشوار تين كات مع النادي.

وكان تين كات مساعدا لمواطنه فرانك ريكارد مدرب برشلونة السابق عند التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 2006، ثم قاد أندية أياكس أمستردام وباناثانياكوس والجزيرة والوحدة في الإمارات وأم صلال القطري.

وحقق تين كات لقب الدوري الإماراتي مع الجزيرة وقاده للحصول على المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2017 في أبوظبي.

ويبدأ هامبرغ مشواره كمدرب للاتحاد عندما يحل الفريق السعودي ضيفا على أولمبيك أسفي المغربي، في إياب دور الثمانية لكأس العرب للأندية الأبطال، يوم السبت المقبل، وانتهت مباراة الذهاب في جدة بالتعادل 1-1 في يناير كانون الثاني.

وأوضحت التقارير أن الهولندي تين كات اشترط سداد جميع رواتبه، حتى نهاية الموسم، والبالغة حوالي 800 ألف يورو، لفسخ عقده.