استفزازات تطورت لاشتباكات.. مباراة بين فريقين سعوديين للشباب تنتهي في قسم الشرطة (فيديو)

قال مناور الشمري، رئيس نادي جبه السعودي، إن الأزمة بين لاعبي فريقه وضيفه نادي القوارة والإداريين في إياب دور الـ 32 لتصفيات السعودية تحت 19 عاما، انتهت وخرج الجميع من قسم الشرطة.

واشتبك لاعبو وإداريو الفريقين عقب فوز القوارة بثلاثية نظيفة في ملعب الجبلين بعد حدوث سباب بين طرفي المباراة وتدخل بعض الأطراف الخارجية لتزيد الأزمة وتصل إلى قسم الشرطة.

⁧#الدوري_مع_وليد⁩ | مواجهة فريقا جبه والقوارة تشهد اشتباكات بين لاعبي الفريقين والإداريين ضمن تصفيات المملكة تحت 19 عام.#SBC pic.twitter.com/frqQMKclli — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 10, 2020

وقال الشمري في اتصال هاتفي مع برنامج ”الدوري مع وليد“ على قناة SBC التلفزيونية ”الحادثة بسيطة وتحصل في جميع بطولات العالم. في نهاية المباراة حدث استفزاز من لاعبي القوارة بكلمات بذيئة وحركات سيئة ضد لاعبينا تسببت في ملاسنة واشتباك بالأيدي“.

”حاول الحكام السيطرة على الموقف لكن مصور القوارة وإداري الفريق اقتحما الملعب وتهجما على بعض لاعبي جبه، وهذا ما تم ذكره في تقرير حكم ومراقب المباراة، ليتم إبلاغ الشرطة والقبض عليهما، لكن تم الإفراج عنهما فيما بعد“.

⁧#الدوري_مع_وليد⁩ | مناور الشمري – رئيس نادي #جبه يكشف تفاصيل وسبب الاشتباكات بين ناديي جبه و القوارة بعد وصولها إلى مركز الشرطة.#SBC pic.twitter.com/lkARyk2OUU — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 10, 2020

وأضاف رئيس نادي جبه ”رغم أن القوارة فاز بالمباراة لكنهم استفزوا لاعبينا قبل النهاية وحدثت هذه الاشتباكات التي تم حلها وديا لارتباطنا بعلاقات طيبة مع نادي القوارة، ولن يتم تحويل الأمر للنيابة“.

وسجل القوارة ثلاثة أهداف في مباراة الإياب ليتأهل إلى دور الستة عشر بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب على ملعب القوارة.