الموعد والقنوات الناقلة والمعلقون.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا‎

يفتتح فريق الهلال السعودي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا حين يستضيف مساء اليوم الاثنين منافسه شاهر خودرو الإيراني.

ويسعى الهلال لتدشين بداية قوية في مشواره الآسيوي في ظل أحلام الزعيم بالاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الهلال السعودي وشاهر خودرو الإيراني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (زعبيل) بنادي الوصل الإماراتي في الساعة السادسة إلا الثلث مساء اليوم الاثنين بالتوقيت السعودي السابعة إلا الثلث مساء بتوقيت الإمارات ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وتقام المواجهات بين الفرق السعودية والإيرانية على ملاعب محايدة ، واختار الهلال اللعب على ملعب نادي الوصل الإماراتي.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس“ 1 بصوت المعلق علي محمد علي والكأس 7 بصوت المعلق أحمد الطيب، كما تنقل عبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب مجانا داخل السعودية فقط.

مشوار الفريقين

يخوض الهلال مباراته الافتتاحية لتدشين حملة الدفاع عن اللقب الآسيوي أمام فريق شاهر خودرو الذي يخوض دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يسبق أن تقابل الفريقان من قبل في أي مناسبة ، وصعد شاهر خودرو لدور المجموعات بعدما أطاح بالرفاع البحريني بنتيجة 2-1 في الدور التمهيدي الثاني ثم تخطي عقبة السيلية القطري في الدور التمهيدي الثالث والأخير بالتعادل دون أهداف ثم الفوز بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح.

بإمكان متابعينا في #السعودية مشاهدة مباراة #الهلال_شهرخودرو ضمن منافسات الجولة الأولى من #دوري_أبطال_آسيا عبر قناتنا الرسمية في ”يوتيوب“ من خلال الرابط ????https://t.co/8ptsq1cgfz@Alhilal_FC — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 10, 2020

لوشيسكو.. وكتابة التاريخ

رفع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال طموحات جماهير الزعيم بعدما أكد في المؤتمر الصحفي قبل لقاء شاهر خودرو أنه يسعى لكتابة التاريخ وتحقيق الفوز باللقب الآسيوي للموسم الثاني على التوالي.

وأشار المدرب الروماني إلى أنه يجب احترام المنافس فكرة القدم لا تعترف بالأسماء وكل مباراة لها تفاصيلها الخاصة ولاعبو الفريق الإيراني سيقاتلون أمام الهلال أيضا لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويفتقد الهلال خدمات قائده محمد الشلهوب للإصابة ، ويعتمد الموج الأزرق على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع علي آل بليهي والكوري الجنوبي جانج هيون ومد الله العليان وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط سلمان الفرج وعبد الله عطيف وأمامهما الإيطالي سباستيان جيوفينكو وعلى الأطراف سالم الدوسري والبيروفي أندريه كاريلو مع المهاجم بافتيمبي جوميز.

مفاجأة شاهر خودرو

يعد شاهر خودرو أحد الأندية الحديثة في الكرة الإيرانية وتأسس عام 2013 ، ويحتل الفريق المركز السادس حاليا ببطولة الدوري الإيراني ويقوده المدرب الإيطالي ستيفاني كوزين الذي سبق له قيادة العديد من الأندية العربية منها الفجيرة الإماراتي وأهلي الخليل الفلسطيني.

وقال كوزين عن مباراة الهلال:“فريقنا لديه أحلام كبيرة في دوري أبطال آسيا وأمامنا مباراة رائعة أمام الهلال ونسعى لبذل الكثير من الجهد في هذه المواجهة الصعبة“.

ويعتمد الفريق الإيراني على تشكيلته التي تضم الحارس المخضرم مهدي رحماتي المنضم من فريق الاستقلال والحارس الدولي المخضرم وأمامه الرباعي الدفاعي محمد حسين مرادماند وعلي نيماتي وأبو الحسن جعفري ومحمد علي فارمارزي.

ويقود خط الوسط أكبر صادقي وهو أيضا لاعب مخضرم وخاض البطولة من قبل مع ذوب آهن وبجواره ميلاد سارلاك وصانع الألعاب علي نبيزادة وسعيد صادقي وأمين جاسيمينجاد مع المهاجم حسين مهربان.

وقال أشرف قاسم مدافع الهلال السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الهلال مثل أي فريق كبير يخوض بطولة يحمل لقبها سيبحث عن تحقيق الفوز في بداية المشوار.

وأوضح أن الهلال لديه أوراق حاسمة وفوارق فنية كبيرة بوجود عدد من عناصر الخبرة مثل جوميز وكاريلو وجيوفينكو مطالبا باحترام المنافس وعدم التهاون أمام الفريق الإيراني لتوجيه رسالة للمنافسين.