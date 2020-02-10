وليد الفراج: هناك ترتيبات وأتوقع تشفير الدوري السعودي مستقبلا (فيديو)

توقع الإعلامي الرياضي وليد الفراج تشفير الدوري السعودي قريبا، في رده على أحد المغردين الذي طالب بإنشاء قنوات رياضية جديدة خاصة تخدم الشارع الرياضي.

وقال الفراج عبر برنامج ”الدوري مع وليد“، مساء الأحد: ”تتم دراسة مشروع رياضي حكومي بالشراكة مع القطاع الخاص، وهناك ترتيبات، وأتوقع تشفير الدوري السعودي مستقبلا“.

وأضاف: ”ربما يكون الموسم المقبل منقولا عن منصة مختلفة، وفيه أنباء عن مشروع رياضي حكومي بالشراكة مع القطاع الخاص أو تتحول القنوات الرياضية لشركة خاصة، وأتخيل أن كل قطاع يتحول لجانب اقتصادي ويصرف على نفسه وتقليل الدعم الحكومي، ولذلك كل القطاعات تتحول إلى قطاعات منتجة ولا تكون عالة على الميزانية“.

وتابع: ”مرحلة قنوات الأندية وفي ظل ثورة السوشيال ميديا فكرة لن تكون مجدية لو مفتوحة وحتى لو مشفرة صعب جدا أن تجذب الكثيرين، وأنك تتخطى حاجز المليون مشترك في قناة خاصة لنادٍ صعب جدا، وبحسبة الرؤية الاقتصادية فإن الدوري يكون مشفرا والدفع مقابل المشاهدة لكي تجد الأندية أموالا، وهذا على المدى المتوسط، وقبل 5 سنوات وليس بعده سيكون الدوري مشفرا، وهذا سيفرض على الناس أن تطالب بمستوى أكثر جودة للتغطية والبرامج ومستوى النقل التلفزيوني يكون فيه استثمار أكبر، وننتظر شهرا أو شهرين وسنرى الدوري المقبل كيف سيكون شكله“.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج رداً على مغرد حول مطالب بقنوات رياضية خاصة تخدم الشارع الرياضي: يتم دراسة مشروع رياضي حكومي بالشراكة مع القطاع الخاص هناك ترتيبات وأتوقع تشفير الدوري السعودي مستقبلاً.#SBC pic.twitter.com/onB5cp8OGf — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 9, 2020

فيما قال الإعلامي محمد الشيخ: ”نحتاج إلى تدشين شبكة قنوات جديدة بأسرع وقت لأننا نملك الدوري الأقوى في المنطقة، وقدرات مالية من القطاع الخاص أو من الأفراد المشتركين. ودورينا مشاهد محليا ويقدر أن يستقطب مشاهدين من الخارج، وتأخرنا في خطوة تدشين قنوات رياضية وبأسرع وقت“.

وقال الإعلامي طارق النوفل عبر البرنامج: ”لا بد من تشفير الدوري السعودي نظرا لقيمته“.

وكان خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، قد طالب مؤخرا بتشفير الدوري السعودي للمحترفين، على غرار الدوريات الأوروبية والعالمية، مؤكدا أن ذلك مهم للغاية والحل الأمثل للخصخصة.

وقال البلطان في جلسة حوارية بملتقى بيبان الرياض ”بكل تأكيد، تشفير الدوري هو الحل المناسب للخصخصة، وقيمة الموسم الواحد للدوري السعودي للمحترفين تصل إلى مليار ريال“.

وأضاف: ”التشفير يمثل الحل الأمثل لكل مشاكل الرياضة، العائد سيكون هائلا، حيث تتراوح حقوق البث بين 800 مليون ومليار ريال، وهي القيمة الحالية للدوري السعودي، وسبق أن تم تقديم عرض سابق بـ 660 مليون ريال“.

وأوضح: ”التوفيق بين معادلة دوري قوي وبث مجاني أمر لا يمكن تحقيقه. الرياضة كنز مدفون وصناعة واستثمار كبير“.

وأتم ”التشفير مهم، فلا رياضة دون حقوق مدفوعة، ورغم مطالباتي بوضع رسوم على نقل المباريات، ولكني رافض للاستغلال المادي في مسألة تقديم الخدمة، ويجب أن تكون في متناول المشاهدين مثل 300 ريال للاشتراك، وليس ألف ريال أو أكثر، يجب أن نتغير مثل الدوريات العالمية“.