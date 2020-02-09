الهلال يتصدر.. الاتحاد الآسيوي يحسم الجدل حول عدد بطولات الأندية السعودية (شاهد)

حسم الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي وبإشراف من الموقع الرسمي للاتحاد الدولي ”فيفا“، البطولات الخاصة بكل ناد سعودي.

وبحسب ما نقل الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي فإن الهلال يتصدر عدد البطولات منذ نشأة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار الاتحاد الآسيوي في تقريره إلى أن الهلال يتصدر الأندية الحاصلة على بطولات بعدد 23 بطولة مقسمة إلى 15 بطولة دوري و8 بطولات كأس.

في المركز الثاني يأتي الاتحاد بعدد 17 بطولة مقسمة إلى 8 بطولات دوري و9 بطولات كأس وفي المركز الثالث يأتي الأهلي بعدد 16 بطولة.

وبطولات الأهلي جاءت مقسمة إلى ثلاث بطولات دوري و13 بطولة كأس فيما جاء النصر في المركز الرابع بعدد 14 بطولة.

وجاءت بطولة النصر مقسمة إلى 8 بطولات دوري و6 بطولات كأس.

وكان ياسر المسحل قد ذكر في تصريحات فضائية خلال “برنامج الدوري مع وليد” أن الدوري السعودي كانت بدايته في عام 1976-1977، ووُجد قبله دورات تصنيفية لكنها غير معتمدة وتم إلغاء نتائجها”.

وتسبب هذا التصريح في هجوم جماهير النصر على المسحل إذ اتهمته بعدم معرفة تاريخ الرياضة السعودية.

وقال فهد الهريفي نجم النصر السابق مغردا: ”الاتحاد السعودي تأسس عام 1956، وهناك من يريد احتساب بطولات الأندية بداية من عام 1976، طيب في 20 سنة وش كان يُسوى فيها يا ناس، يعني قوي وبطل يا مسحل ولا وش السالفة”.

وأضاف الهريفي: ” اركد ولا تندفع مع الطبول، تراك أصبحت رئيس اتحاد تجاوزت وقت إنهم رازينك في الاتحاد الآسيوي”.