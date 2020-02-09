تقرير: فهد المولد يبدأ مرحلة تأهيله في فرنسا استعدادا للعودة لمباريات نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية أن فهد المولد، صانع ألعاب نادي الاتحاد السعودي، بدأ في التجهيز للعودة إلى الملاعب مجددا بعد اقتراب نهاية فترة الإيقاف التي عانى منها اللاعب.

وكان الاتحاد السعودي أعلن إيقاف المولد لمدة عام بسبب تناوله المنشطات في مباراة فريقه أمام النصر بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

إيقاف المولد ينتهي رسميا خلال شهر مايو المقبل، ليكون بذلك أنهى عاما كاملا من الابتعاد عن الملاعب، وذلك بعد ثبوت تناوله لمادة منشطة من قبل لجنة مكافحة المنشطات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، فإن المولد، بدأ، اليوم الأحد، برنامجه التأهيلي في مدينة مرسيليا بفرنسا، بعدما أنهى جميع الترتيبات مع إدارة الاتحاد، من أجل جاهزيته الفنية للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر، عودة المولد للتدريبات مع الاتحاد يوم الـ10 من مارس المقبل، على أن تكون أول مشاركاته في الـ9 من مايو المقبل، إذ سيحق له خوض آخر جولتين من دوري المحترفين الموسم الجاري أمام كل من: ”النصر (11 مايو) – العدالة (30 مايو)“.

ويعد فهد المولد أحد أهم لاعبي الاتحاد في المواسم الأخيرة، وتأثر العميد بشكل واضح بغياب اللاعب عن الفريق خلال الموسم الحالي.

يذكر أن نادي الاتحاد يحتل -حاليا- المركز الثاني عشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة جمعها من 17 جولة.