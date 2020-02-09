إدارة نادي النصر السعودي تتحرك سريعا لحل أزمة تجديد بيتروس

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت بدأت في التحرك بشكل عاجل للتفاوض مع بيتروس من أجل استمراره في الموسم الجديد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الوسط“، يوم الأحد، فإن إدارة النصر تواصلت مع وكيل بيتروس من أجل الحضور للرياض، للتفاوض بشأن تجديد عقد لاعب الوسط البرازيلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس نادي النصر الإماراتي، كشف حقيقة التعاقد مع بيتروس دوس سانتوس.

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أخبار تفيد بتوقيع بيتروس مع النصر الإماراتي من أجل الانضمام للفريق مطلع الموسم المقبل.

وفي تصريحات لبرنامج ”الدوري مع وليد“، قال أبو الشوارب: ”فاوضنا بيتروس خلال الميركاتو الشتوي الماضي، عن طريق الأستاذ عبد الرحمن الحلافي المشرف العام على الكرة“.

وأضاف: ”إدارة نادي النصر أبلغتنا بحاجتها لخدمات اللاعب، لذلك انسحبنا من الصفقة، ولا صحة للأخبار المتداولة بشأن التوقيع مع بيتروس“.

وأكمل: ”تربطنا علاقة وطيدة مع الأندية السعودية، ولا يمكن التعاقد مع أي لاعب دون علم إدارة ناديه“.

#الدوري_مع_وليد | رئيس النصر الإماراتي – عبدالرحمن أبو الشوارب: كان هناك مفاوضات للتعاقد مع "بيتروس" لاعب #النصر السعودي وغير صحيح ما تم تداوله عن توقيعنا معه.#SBC pic.twitter.com/IqEFvQjtub — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 8, 2020

وكان الوسط البرازيلي بيتروس قد انتقل للعب في صفوف نادي النصر السعودي قادما من ساو باولو البرازيلي في فترة انتقالات الصيفية عام 2018 وينتهي عقده في 30 يونيو 2020.

وخاض بيتروس هذا الموسم مع نادي النصر في 20 مباراة بمختلف البطولات حيث سجل 3 أهداف بواقع هدفين في الدوري السعودي للمحترفين وهدف في كأس الملك.

يذكر أن النصر يحتل حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 35 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الكروي الأول.