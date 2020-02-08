الأمير منصور بن مشعل يوجه تحذيرا للمدرب جروس.. ويكشف آخر تفاصيل أزمة سلمان المؤشر (فيديو)

وجه الأمير منصور بن مشعل، رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي الأهلي السعودي والمشرف على الكرة، رسائل غاضبة للمدرب السويسري كريستيان جروس.

وقال بن مشعل في حديثه لبرنامج ”كورة“، يوم الثلاثاء: ”من الصعب أحكم عليه الىن ونناقشه في بعض الأمور، لا أرى جروس هو نفس المدرب الذي كان معنا قبل سنوات فهو أصبح عنيدا وتغيرت قناعاته، تحدثنا معه ووعدنا بحل الأمور ولكن لا أرى أن شيء قد تغير“.

وأضاف: ”طموح جماهير الأهلي كبيرا ومن أولوياتنا هذا الموسم المنافسة على جميع البطولات الممكنة ولدينا لاعبين مميزين ونتمنى من جروس بأن يأخذ بنصائحنا بعين الاعتبار وينظر لمصلحة الفريق أولا وأخيرا“.

• حديث الأمير منصور بن مشعل عن مدى رضاه على عمل المدرب جروس .. pic.twitter.com/5GRc78HGSC — Sir.Ahmed ❼ (@iQN3i) February 8, 2020

وتابع: ”إذا أصر جروس على قناعاته الخاطئة في المباريات المقبلة فسيكون لنا معه حديث مختلف تماما، فنحن لن نستطيع أن نبقى متفرجين ونحن نرى فريقنا يهوي إلى الهاوية“.

وعن سلمان المؤشر، قال: ”سنتحدث مع سلمان وإذا كانت له رغبة بالبقاء فسنسعى لأن يبقى فهو ابن من أبناء النادي وقدم مستوى جيد خلال المباريات الماضية رغم المشاكل المادية“.

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عاااااااااااااااااااااااااااااجل الان ‼️

✨الأمير منصور بن مشعل – مشوف كرة القدم في فريق الأهلي :

يجيب لدوري مع وليد..

عن سؤال المراسل..

هل المؤشر بيكمل مع الاهلي ‼️ pic.twitter.com/I9NVcQMOYv — م/عبدالعزيز الصائغ (@alahly_spor6) February 8, 2020

وكشف اللاعب سلمان المؤشر، سبب حزنه من إدارة ناديه، وذلك بعد نهاية مباراة الاتفاق التي أُقيمت أول أمس الخميس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث المؤشر بعد مباراة الأهلي والاتفاق، قائلًا: “نجحنا في العودة للمباراة وتحقيق الفوز، ونحن بالفعل نضع أمامنا هدفًا وهو المنافسة على لقب الدوري”.

وتابع: ”أنا (زعلان) من الأهلي؛ لأنني لم أستلم مستحقاتي منذ ثلاث سنوات، وبالطبع لم أعلم سبب عدم تقدم الأهلي بعرض لي من أجل تجديد العقد”.

يذكر أن تقارير صحفية قالت إن نادي النصر، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع سلمان المؤشر، في حال قرر مغادرة الأهلي.

يذكر أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي انتخبت، اليوم السبت، عبدالإله مؤمنة رئيسًا للأهلي لمدة أربع سنوات.