حقيقة بحث إدارة نادي النصر السعودي عن مدير فني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي حقيقة ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن احتمالية رحيل المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت على أنه حال هزيمة الفريق أمام السد القطري في مستهل مشوار الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الجديدة قد تعجل برحيل المدرب.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة مقتنعة تماما بعمل المدرب فيتوريا، إذ ترى أنه واحدا من أفضل من تولوا المهمة التدريبية للفريق، وأن الإدارة تبحث جديا تجديد التعاقد معه.

وبينت المصادر أن فيتوريا الذي طلب نحو 6 ملايين يورو سنويا، قريب من تجديد التعاقد مع النادي، إذ ستتم زيادة عقده نحو نصف مليون يورو عما يتقاضاه حاليا.

ويستضيف نادي النصر نظيره السد الثلاثاء المقبل، على ملعب الملز في الرياض، ضمن مباريات الجولة الأولى من البطولة الآسيوية.

وشهد المران مشاركة مدافع الفريق عبد الله مادو بشكل أساسي، لتتأكد جاهزيته لمواجهة السد القطري.

وبدأ المران بالجري حول الملعب، تلتها تدريبات لياقية، كما شهد المران تطبيق بعض الجمل التكتيكية والفنية بين اللاعبين.

وأجرى المدير الفني للنصر، مناورة تكتيكية بين اللاعبين تخلتلها بعض الجمل الفنية.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، متأخرا عن الهلال صاحب المركز الأول بعدد 3 نقاط، حيث يملك الزعيم 38 نقطة.