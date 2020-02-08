إعلامي يوجه نقدا لاذعا لمدافع نادي الاتحاد السعودي السابق أحمد عسيري

شن الإعلامي السعودي محمد البكيري هجوما لاذعا على مدافع نادي الاتحاد السابق، أحمد عسيري، الذي كان قد خرج في تصريحات هاجم فيها جماهير الاتحاد، بعدما وصف بعضها بأنه غير أصيل.

وكان اللاعب قد خرج عبر صفحته على ”إنستغرام“ متهما أشخاصا محسوبين على كيان الاتحاد بأنهم السبب في رحيله، موضحا أنه قد يعود يوما ما للنادي الذي تربى بين جدرانه.

???? لاعب #الاتحاد السابق "احمد عسيري" يتحدث عن سبب خروجه من النادي. pic.twitter.com/ZCnfhjRE7B — Insider Itti (@InsiderItti) February 7, 2020

ورد البكيري المعروف بميوله الاتحادية، على صفحته بموقع تويتر: ”جمهور الاتحاد الذي تصنفه اليوم بين أصيل وغير أصيل، هم الذين وقفوا ودعموا وصبروا حتى على أنصاف لاعبين من أجل شعار النادي الذي يرتدونه فقط“.

وأضاف: ”وأنت خرجت بإرادتك وكامل حقوقك عندما تراكمت أخطاؤك وشعرت بأن معظم المدرج نفد صبره عليك، لذا تمتع في دكة التعاون ودع عنك جمهور أعظم مدرج“.

يذكر أن اللاعب قد غادر الاتحاد وانتقل منه لصفوف نادي التعاون، لكن اللاعب لا يشارك بصفة أساسية في فريقه الجديد، وهو الأمر الذي تهكم بسببه البكيري على اللاعب.

أحمد عسيري من أبناء نادي الاتحاد حيث بدأ مع العميد منذ أن كان في الناشئين، إلى أن وقع عقدا احترافيا في يوليو 2012، وكان عقده ممتدا حتى يونيو 2021، قبل توقيع المخالصة المالية، التي جاءت بعد أدائه خلال الموسم المنقضي، حيث شارك المدافع صاحب الـ27 عاما مع الاتحاد في 26 مباراة بجميع المسابقات.

عسيري، تعرض لحملة هجوم عنيفة، في السنوات الأخيرة له مع الاتحاد، والتي تزامنت مع تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.