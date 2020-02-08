من هو عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي السعودي الجديد؟‎

أعلن النادي الأهلي السعودي تولي عبدالإله مؤمنة منصب الرئيس، اليوم السبت، رسميًا عقب عدم ظهور أي مرشح آخر في الانتخابات ضده.

وكان أحمد الصائغ، الرئيس السابق، أسقطت عضويته من قبل الهيئة العامة للرياضة، الأسبوع الماضي، ولم يترشح أي منافس على رئاسة النادي ضد مؤمنة، ليحصل على المنصب بالتزكية للفترة المقبلة.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“زكت الجمعية العمومية للنادي الأهلي، اليوم السبت، الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، لتولي رئاسة مجلس إدارة النادي لمدة 4 أعوام مقبلة، مع أعضاء مجلس الإدارة المرشحين، وعُقدت الجمعية العمومية بحضور (34) عضوًا، وبإشراف اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية“.

وضم مجلس الإدارة كلًا من: ياسر محروس نائبًا، والأعضاء الــ6، وهم، عمر أبو علال، وخالد الشهري، وطريف حلواني، وخالد النهاري، وياسر علاقي، وطارق خليفة.

زكت الجمعية العمومية للنادي #الأهلي، اليوم (السبت)، الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، لتولي رئاسة مجلس إدارة النادي لمدة (4) أعوام مقبلة، مع أعضاء مجلس الإدارة المرشحين، وعُقدت الجمعية العمومية بحضور (34) عضواً، وبإشراف اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.@amouminah1 pic.twitter.com/b6pQmAePTQ — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 8, 2020

وعبدالإله مؤمنة هو رجل أعمال شهير ، وهو ليس غريبًا عن كرة القدم السعودية ولا النادي الأهلي.

وسبق لـ“مؤمنة“ أن تولى رئاسة لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما شغل منصب الأمين العام في اتحاد الكرة بين عامي 2017 و 2018 إضافة إلى توليه منصب الأمين العام في النادي الأهلي خلال فترة إدارة مساعد الزويهري في موسم 2016 الذي شهد تحقيق النادي لثلاث بطولات.

كما يعد من أبرز أعضاء الشرف في الأهلي، وشغل منصب الأمين العام في النادي الأهلي خلال فترة رئاسة مساعد الزويهري، وحقق الأهلي وقتها الثلاثية.

وحصل رئيس الأهلي الجديد على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز السعودية، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، كما تخرج من دبلومة الائتمان المهني المصرفي.