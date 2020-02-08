عبدالإله مؤمنة رئيسا للنادي الأهلي السعودي بالتزكية

أعلنت الجمعية العمومية للنادي الأهلي السعودي تنصيب عبد الإله مؤمنة رئيسًا للراقي، خلفًا لأحمد الصائغ، بعد إسقاط عضويته من جانب هيئة الرياضة السعودية.

هيئة الرياضة كانت أعلنت إسقاط عضوية الصائغ يوم 29 يناير الماضي؛ بسبب ارتكابه بعض المخالفات، بعد التحقيق في الجمعية العمومية للنادي خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتم تنصيب عبد الإله مؤمنة، الذي قدم أوراق ترشحه لرئاسة النادي، حيث لم يترشح أحد سواه على هذا المقعد.

قرار هيئة الرياضة بإسقاط عضوية الصائغ جاء بعد اكتمال التحقيق واستيفاء كافة الإجراءات والإفادات الخاصة بما تم رفعه من جانب الجمعية العمومية للنادي الأهلي.

يذكر أن عبد الإله مؤمنة كان رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كما شغل منصب الأمين العام بالأهلي خلال فترة رئاسة مساعد الزويهري.

فيما قال الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق كرة القدم بالنادي، بعد نهاية الجمعية العمومية في تصريحات نقلتها صحيفة ”الشرق الأوسط“: ”التنسيق سيكون قائماً مع عبدالإله مؤمنة رئيس النادي“.

وأضاف: “ لم نتخذ قرارا بخصوص الجهاز الفني بقيادة جروس، والفريق يسير بصورة جيدة“.

وجاءت القائمة التي أعلن عنها النادي الأهلي كالآتي:

-عبد الإله بن معتوق مؤمنة ”رئيسًا لمجلس إدارة النادي“.

-ياسر بن محمد محروس ”نائبًا للرئيس“.

-عمر بن إبراهيم أبو العلا ”عضو مجلس إدارة“

-خالد بن محمد الشهري ”عضو مجلس إدارة“.

-طريف بن محمد الحلواني ”عضو مجلس إدارة“.

-خالد بن تركي النهاري ”عضو مجلس إدارة“.

-ياسر بن مدني علاقي ”عضو مجلس إدارة“.

-طارق بن عبد الله خليفة ”عضو مجلس إدارة“.