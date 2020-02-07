ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة الشباب أمام الفيصلي ونهاية الجولة الـ 17 (شاهد)

سجل الفيصلي هدفًا من ركلة جزاء قبل النهاية ليفوز 2-1 على الشباب ويقترب من المربع الذهبي في ختام المرحلة الـ 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشباب البادئ بالتسجيل عبر عبد المجيد الصليهم من متابعة لتسديدة ارتدت من القائم قبل نهاية الشوط الأول.

وتعادل البرازيلي إيجور روسي بضربة رأس رائعة بعد ركلة ركنية قبل مرور ساعة.

وحصل الفيصلي على ركلة جزاء نفذها يوسف الجبلي بنجاح قبل دقيقة واحدة على النهاية ليرفع رصيد فريقه إلى 27 نقطة في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي.

واستعاد الوحدة صاحب المركز الرابع توازنه بالفوز 4-1 على أبها ليعوض خسارته 3-1 من الاتفاق في الجولة الماضية.

ورفع الوحدة رصيده إلى 30 نقطة من 17 مباراة بفارق 8 نقاط خلف الهلال المتصدر كما يسبقه النصر (35 نقطة) والأهلي (33).

وتعرض أبها للهزيمة الثامنة هذا الموسم ليبقى في المركز التاسع ولديه 23 نقطة.

ومنح الإسترالي كريج جودوين التقدم للوحدة بعد أقل من ربع ساعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف المالي يوسف نياكات الهدف الثاني بعد التلاعب بالدفاع في الدقيقة 25.

وسجل حارس الوحدة عبد الله شملح الجدعاني بالخطأ في مرماه بعد فشله في إبعاد الكرة عقب ركلة ركنية قبل نهاية الشوط الأول.

وأكمل جودوين الرباعية من متابعة لتسديدة ارتدت من الحارس في بداية الشوط الثاني.

وفاز الحزم 4-2 على الفيحاء ليواصل الابتعاد عن منطقة الخطر بعد أن سجل هدفين في الشوط الأول من ضربتي رأس بعد ركلتين ركنيتين.

ورفع الحزم رصيده إلى 19 نقطة بالمركز 13 بين 16 فريقًا بالمسابقة مقابل 21 نقطة للفيحاء في المركز العاشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: