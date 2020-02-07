وفاة محمد العبدلي لاعب النصر السعودي السابق‎

توفي محمد سعد العبدلي نجم نادي النصر السعودي السابق اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.
ولعب السعودي الدولي السابق محمد العبدلي في صفوف نادي النصر لمدة 15 عاما، ويُعتبر من أفضل المهاجمين في تاريخ ”العالمي“.
ونجح العبدلي في تسجيل أكثر من 300 هدف مع العالمي والمنتخب السعودي الأول.
وتوج محمد سعد العبدلي بلقب أول هداف للدوري السعودي في نسخته الأولى عام 1975.
وعلى صعيد البطولات، قاد النصر للتتويج بلقب الدوري 6 مرات، وكأس شهداء فلسطين، وبطولة الشرقية مرتين، وكأس ولي العهد مرتين، وكأس الملك مرة واحدة.