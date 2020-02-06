ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر أمام الفتح وفوز الأهلي على الاتفاق (صورة)

فرض الفتح المتعثر التعادل 1-1 على مستضيفه النصر حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ليحرمه من نقطتين ثمينتين في صراعه على اللقب مع الهلال المتصدر، بينما سجل يوسف البلايلي هدفين وصنع الثالث في فوز الأهلي 3-2 على الاتفاق اليوم الخميس.

رفع النصر رصيده إلى 35 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال، بينما رفع الفتح، بطل نسخة 2013، رصيده إلى 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى، سجل الجزائري يوسف البلايلي هدفين من ركلتي جزاء قرب النهاية، ليحول تأخر الأهلي بهدفين إلى فوز 3-2 على ضيفه الاتفاق.

ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق خمس نقاط عن الهلال المتصدر، بينما ظل رصيد الاتفاق 20 نقطة في المركز 11.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: