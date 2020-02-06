السعودية.. عضو هيئة كبار العلماء: لا يجوز اتهام حكام المباريات بالظلم (فيديو)

أكد الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، مستشار بالديوان الملكي السعودي، عضو هيئة كبار العلماء عدم جواز اتهام حكام كرة القدم بالظلم.

وحذر خلال استضافته في برنامج ”فتاوى“ على القناة الأولى التلفزيونية السعودية من سب وشتم الأندية وأمهات اللاعبين أو إطلاق اتهامات على الحكام واللاعبين لكون أنهم لم يحققوا ما يرغب به المشجعون وكذلك نعتهم بالظلم.

وأضاف المطلق ”حكام المباريات تختارهم جهات معنية بذلك لإحكام العدل بين الأندية ووصفم بالظلم يُعد قدحا وسبا في حقهم ويزيد التعصب بين الجماهير“.

واستنكر عضو هيئة كبار العلماء قيام بعض الشباب بسب الحكام في أثناء المباريات، وقيام البعض الآخر بسب وشتم اللاعبين بأمهاتهم.

وأكد المطلق أن التعصب وما يتبعه من سباب وشتائم واتهامات تتنافى مع تعاليم الإسلام، داعيا الجميع إلى تحكيم العقل والابتعاد عن التعصب.

وأشار إلى أن الرياضة مكسب وخسارة ومن يخسر اليوم يمكن أن يفوز غدا دون أن يجرح ويسب منافسه، وضرب مثلا بالمسلمين الأوائل الذين كانوا يتسابقون في الرياضة والمصارعة ولم يسب أحدهم الاخر لمجرد الخسارة.

وزاد التعصب في الملاعب الكروية السعودية خاصة حينما كان الهلال ينافس على التتويج بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي إذ تمنت جماهير النصر خسارة ”الزعيم“ أمام أوراوا رد دياموندز الياباني في الدور النهائي للبطولة التي توج بها الهلال فيما بعد.

وظهرت بعض مقاطع فيديو لجماهير النصر وهي تحرق علم الهلال والعكس؛ ما زاد من التعصب بين جماهير الناديين والكرة السعودية بشكل عام.